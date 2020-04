Compris, l’assemblée approuve l’augmentation de capital en vue de l’Ops sur Ubi

L’assemblée générale des actionnaires de Intesa Sanpaolo approuvé à un vote presque unanime (98,04%) leaugmentation de capital de 1,945 milliard dans leoffre publique d’échange lancée sur Ubi Banca le 18 février et que prendra vie en juin.

L’opération se poursuit donc, malgré les prises de position claires contraires à l’intégration des deux institutions exprimées par le Comité des Actionnaires de Référence (Car), propriétaire de 18% des actions d’Ubi Banca.

Pour le PDG d’Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, l’opération est destinée à se dérouler:

“L’opération se poursuivra même en présence de 50% d’adhésions plus une part du capital social d’Ubi”, a déclaré l’orateur en s’adressant à la réunion qui s’est tenue au bureau de Turin “, la création d’un champion italien, leader au niveau continental”. grâce à la position de septième opérateur en termes de génération de revenus et de troisième en termes de valeur de la bourse de la zone euro, il pourra générer de nouveaux bénéfices pour toutes les parties prenantes et pour les territoires de l’élection d’Ubi ». Selon Messine, en outre, “dans le contexte généré par l’épidémie de Covid-19, la transaction acquiert une valeur stratégique plus grande et pour Ubi Banca une perspective encore plus pertinente” comme “une capitalisation élevée, une couverture solide des prêts douteux, la taille, la diversification et les capacités d’investissement prennent désormais une valeur ajoutée ».