Compte à rebours pour le Conseil européen: compte à l’épreuve

Semaine décisive, la prochaine, pour convenir de la réponse européenne à la Pandémie de Covid-19. la 23 avril le Conseil européen se réunira pour définir les outils à adopter pour lutter contre une crise économique particulièrement lourde pour l’Italie. Le Fonds monétaire estime une baisse de 9,1% du PIB cette année.

Au cours de la réunion, le Premier ministre Giuseppe Conte réitérera la nécessité pour la zone euro d’établir la Eurobonds, mais selon un éditorial publié sur Bloomberg «il est peu probable que des pays comme Allemagne et Pays-Bas accepter “.

“Le Premier ministre italien – lit l’éditorial – réaffirmera la nécessité des coronabonds. En réalité, il risque finalement de devoir choisir de prendre du recul par rapport à cette stratégie de négociation irréaliste ou de partir, ce qui marquerait une rupture sans précédent entre Rome et l’UE “. «La vérité est que Conte n’a pas de réel effet de levier sur ce front. Un conflit avec le reste de la zone euro effrayerait les investisseurs, ajoutant une crise de la dette souveraine italienne à l’épidémie “, lit-on dans l’article.

«La zone euro est également susceptible d’accepter un certain nombre de programmes qui permettent à tous les pays membres d’emprunter de l’argent à des taux préférentiels pour financer leurs systèmes de santé et soutenir leurs marchés du travail.

Idéalement, le blocus pourrait ajouter une forme d’engagement à mutualiser au moins une partie de cette dette supplémentaire entre ses membres après la crise “, poursuit l’article.

Au-delà des solutions qui seront trouvées, la réunion de la semaine prochaine est cruciale pour l’avenir politique du Premier ministre italien. Et pour l’Italie elle-même.

“Un veto de Conte lors de la réunion de l’UE relèverait les anciens doutes sur l’adhésion à l’euro en Italie et rendrait beaucoup plus difficile pour la BCE de soutenir le pays. De plus, rien de bon n’en résulterait du point de vue politique. Il est impossible d’avoir des euro-obligations sans Allemands et Néerlandais à bord. S’il est vrai que la France et l’Espagne ont soutenu les demandes de l’Italie pour une certaine forme de problème de dette commune, il est peu probable qu’elles se joignent à une éventuelle “protestation” de Conte. L’Italie risque d’être isolée “.

Mais les vrais problèmes – conclut l’article – Conte les aurait chez eux.

“La coalition gouvernementale italienne est divisée entre le PD, en faveur d’une approche plus conciliante des négociations européennes, tandis que le M5S adopte une ligne dure.” Tout cela, alors que “la Ligue de Matteo Salvini utilise sa position d’opposition pour capitaliser sur ces divisions”.