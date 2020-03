Compte chèque plus cher, un sur quatre a subi des augmentations. Mais beaucoup ignorent tous les coûts

Beaucoup l’avaient deviné. Mais maintenant, la confirmation est arrivée: l’année dernière, il n’y a 11 millions de titulaires de compte courant qui ont vu leurs coûts augmenter légèrement. Il s’agit d’un pourcentage de 26,8%, donc un sur quatre.

C’est ce qui ressort d’une enquête réalisée en janvier Facile.it par mUp Research et Norstat, qui a examiné un échantillon de 1 068 personnes avec un échantillon représentatif de la population adulte, âgée de 18 à 74 ans, sur l’ensemble du territoire national.

Le nombre, déjà très élevé – explique l’enquête – pourrait encore augmenter si l’on considère clui, parmi ceux qui ont répondu, 16,6% (6 800 000 personnes) ha déclaré qu’il ne savait pas si les coûts de son compte courant avaient augmenté ou non, et même près de 20% des familles ignorent totalement les coûts.

Beaucoup se plaignent, peu de changements

Si, d’une part, l’enquête a mis en évidence la manière dont 17,5% des répondants souhaitent économiser sur leur compte courant, seuls 8% se disent prêts à rechercher une solution différente.

Ceux qui ont changé de compte bancaire ont pris cette décision principalement pour des raisons de coût (67%), mais aussi parce qu’ils n’étaient pas satisfaits du service qui leur était proposé (40%).

Les hommes les plus enclins à changer de compte bancaire sont les hommes (9,5% contre 6,6% des femmes), les jeunes de 18 à 24 ans (14,4%) et les résidents du Sud et des îles ( 9,3%).

Mais comment choisissons-nous le compte courant?

La proximité, physique ou «familière», semble être le premier critère de décision; près d’un titulaire de compte sur 3 (32,8%) choisit d’ouvrir le compte dans la succursale la plus pratique pour lui, tandis que 15,2% décident de devenir client de la banque dans laquelle leurs parents ont déjà le compte.

Cependant, le rôle joué par le Web est de plus en plus important étant donné que, selon l’enquête, même 15% des personnes interrogées ont déclaré que le choix avait été fait à l’aide d’un comparateur en ligne ou, plus généralement, via Internet.

Un autre chiffre qui ressort de l’analyse est à noter: même si la possession d’un compte semble désormais indispensable, il y a encore ceux qui s’en passent et 4,9% des personnes interrogées déclarent qu’il n’y a pas de compte dans leur famille en cours.

D’un point de vue géographique, ceux qui vivent sans compte résident principalement dans le Sud (13%), entre 18 et 24 ans (30%) et sont sans emploi (13,6%). Cependant, le pourcentage de ceux qui n’ont pas de compte courant mais qui ont un âge dans lequel un salaire est généralement perçu est également élevé; parmi les «sans compte», 8,2% ont entre 25 et 34 ans.