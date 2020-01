Comptes courants plus élevés, augmentation jusqu’à 29%. Et le prix en ligne est également en hausse

Augmenter le coût de comptes courants bancairesi. Surtout, ils sont au prix comptes en ligne, toujours le moins cher. Maintenant, ils commencent à facturer plus. C’est ce qui a été trouvé lors de la dernière enquête SosTariffe.it selon lequel, entre janvier 2019 et janvier 2020, la croissance a été de + 29,44%. En moyenne, en fait, les clients italiens ils doivent payer 58,58 euros par an au lieu de 45,26 euros par an pour le compte courant et toutes les opérations qui y sont liées.

“Il s’agit d’un coût global non négligeable compte tenu du fait que les banques qui proposent des comptes courants électroniques ont peu d’agences (dans certains cas elles n’en ont pas)”, souligne SosTariffe.

Les hausses de prix pénalisent les couples

Les couples doivent payer plus. Pour ce profil de consommateur, il est en effet passé d’une moyenne d’environ 45 euros en moyenne enregistrés en janvier 2020 au dessus de 60 euros. Dans ce cas, donc, le pourcentage d’augmentation enregistré est égal à environ 33%.

Pour les célibataires, cependant, baisse des dépenses. Les données confirmer un coût moyen qui passe de 35 à 45 euros avec une augmentation d’un peu moins de 29% sur une base annuelle.

Quant au familles, au lieu de cela, l’augmentation des coûts est de 27%. Pour ce profil de consommateur, il passe d’environ 55 euros par an à environ 70 euros par an.

Facteurs à l’origine des augmentations de prix

Pour donner un coup de fouet considérable à la croissance des coûts, pour ceux qui ont un compte courant dans une banque en ligne, il y a plusieurs facteurs. Il y a notamment un augmentation importante des virements bancaires au guichet, qu’ils enregistrent une augmentation de 29% des dépenses. A noter également l’augmentation des frais de retrait d’espèces au guichet, une opération qui marque une hausse de 27%. En revanche, le coût du chèque unique a augmenté de 21%.

Parmi les principales dépenses de ceux qui choisissent un compte courant électronique, SoS Tariffs rapporte également l’augmentation de 10% du Frais de retrait du GAB d’une autre banque, en Italie et dans l’UE.

Notez cependant une réduction des frais annuels de carte de crédit. Dans ce cas, pour cet instrument de paiement particulier, une baisse de 5% des coûts est attendue.

Banques traditionnelles: les opérations les plus chères

Pour analyser en détail les évolutions des coûts d’une banque traditionnelle, l’étude SosTariffe.it a considéré trois profils d’utilisateurs différents:

l’utilisateur qui n’effectue des opérations qu’au guichet et en agence

l’utilisateur qui fait un usage mixte de son compte

l’utilisateur qui n’utilise le compte que par voie électronique, bien que l’épargne soit effectivement déposée dans une banque traditionnelle

Les données recueillies confirment que le une inflation plus élevée est liée au premier profil considéré, ou l’utilisateur qui n’effectue que des opérations au guichet et en agence, pouvant également compter sur les services bancaires par Internet. Il est à noter que ce résultat représente une donnée en contre-tendance nette par rapport aux données enregistrées dans l’analyse comparative 2018-2019 dont un résultat inverse est ressorti.

Pour ceux qui ont un compte courant dans une banque traditionnelle mais choisissent d’utiliser Services bancaires par Internet l’augmentation des coûts est contenue, passant de 100 à 123 Euros (+ 22,6%). L’augmentation en pourcentage est très similaire pour les couples (+ 22,14%), les célibataires (+ 22,77%) et les familles (+ 22,96%).

L’utilisateur qui enregistre un utilisation mixte entre opérations en ligne et opérations de comptoir enregistre une augmentation de + 22,68% des dépenses. La plus forte augmentation de prix, dans ce cas, concerne célibataires (+ 27,16%) avec une dépense totale qui atteint 117 euros. Les couples enregistrent une augmentation de 23,78% alors que pour les familles l’augmentation des dépenses est de 18,97% pour un coût total de 177 euros.

Pour compléter l’analyse de SosTariffe.it, il y a des clients qui choisissent d’opérer exclusivement au comptoir et dans la succursale. Dans ce cas, l’augmentation moyenne du coût de gestion du compte courant est de près de + 29% avec une dépense moyenne qui passe de 153 euros à un bon 194 euros en comparaison entre 2018 et 2019.

Augmenter les frais de carte de débit

Pour les banques traditionnelles, il y a plusieurs augmentations tarifaires à partir de l’augmentation des frais annuels de la carte de débit qui montre un important + 467% dans la comparaison entre les données de janvier 2020 et janvier 2019. A noter également l’augmentation du coût du chèque unique, en hausse de 25%.

Ils augmentent également les coûts des transferts en ligne qui, par rapport à 2019, marquent une hausse de 19%. Les commissions sur les retraits dans un autre pays de la zone euro ont également augmenté (+ 2%). Parmi les bonnes nouvelles, cependant, elle est enregistrée la remise à zéro du coût du retrait au GAB de votre banque et une réduction des mouvements au guichet (-4%) et des frais annuels de carte de crédit (-1%).