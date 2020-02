Comptes courants: pouvez-vous économiser avec une banque étrangère ou italienne? L’étude

la Banques italiennes ils présentent des coûts plus élevés à la fois si nous optons pour les services bancaires par Internet et pour les succursales, à tel point que confier notre épargne à une banque étrangère également active en Italie est plus payant que de choisir un établissement de crédit national.

C’est ainsi que la dernière enquête SosTariffe.it a été publiée, qui estimait les disparités dans les frais bancaires encourus par les titulaires de comptes courants de l’un et de l’autre, en considérant trois profils de consommation différents, les célibataires, les couples et les familles avec enfants.

Utilisation du compte courant: qui paie le plus?

L’étude examine d’abord l’utilisation traditionnelle du compte courant, puis les opérations en agence, les retraits au guichet et via les distributeurs automatiques de billets. Ces services bancaires coûtent en moyenne de plus en plus dans les banques italiennes par rapport aux banques étrangères. En moyenne, une personne seule dépense 78,32 € par an avec un établissement de crédit italien et seulement 65,70 € avec une banque étrangère.

Les couples les plus pénalisés sont les couples compte courant dans une banque italienne, cela leur coûte 91,73 euros par an, contre seulement 64,60 euros dans les banques étrangères, soit 27 euros de plus. C’est également mauvais pour les familles, qui dépensent 105,50 € par an pour accéder à leurs services pour déposer leur épargne dans les banques italiennes et au lieu de 79,10 €, donc beaucoup moins, dans les établissements de crédit étrangers.

Services bancaires par Internet: les familles les plus pénalisées

Qui choisit ensuite leservices bancaires par Internet une banque italienne dépense environ 20 euros de plus pour un célibataire (qui dans une banque italienne dépense en moyenne 48,15 euros par an et une étrangère 28,61). Les couples dépensent plutôt environ 25 euros de plus (avec une dépense annuelle dans les banques italiennes de 65,65 euros et 40,86 euros dans les institutions étrangères). Dans le cas d’une utilisation mixte (traditionnelle et électronique ensemble) du compte courant, préférer une banque italienne aux célibataires coûte 21,62 euros de plus (avec une dépense annuelle de 62,35 euros dans les banques italiennes et 40,73 dans les banques ester).

Pour les couples 26 euros de plus (avec une moyenne de 81,47 dans les établissements de crédit italiens et 55,49 euros dans les banques étrangères). Les familles qui souffrent le plus sont généralement celles qui dépensent 28,29 euros de plus chaque année (89,74 avec une banque italienne et 61,46 avec une banque étrangère).

Le coût des transactions individuelles: lesquelles augmentent

L’étude SosTariffe.it examine ensuite en détail les transactions bancaires individuelles. A partir du mouvement unique au guichet, les banques italiennes nous font payer en moyenne 1,74 euros et les banques étrangères un euro.

Ainsi, pour les virements bancaires, organisés en agence, 3,77 euros sont dépensés dans les banques italiennes, 3,33 dans les banques étrangères. Pour les retraits aux DAB de leur banque, les banques italiennes facturent une commission moyenne de 1,52 euros, contre seulement 0,45 euro pour les banques étrangères.

Au cas où au lieu de retraits d’espèces du guichet, en Italie, vous payez une commission inférieure (égale à 1,80 euros), par rapport aux établissements de crédit étrangers qui pénalisent plutôt ceux qui vont à la banque pour retirer physiquement de l’argent (en imposant une commission de 3,50 euros).

Les clients des banques italiennes économisent également peu sur les paiements en espèces et par chèque, qui coûtent 0,96 € contre 1 € dans les banques étrangères et sur le coût d’un seul chèque (0,27 € dans les banques italiennes et 0,83 € dans celles-ci). étranger).

Mais ce sont les frais annuels du compte courant qui révèlent les principales différences: n le montant fixe annuel exigé par les banques italiennes est de 35,26 euros, contre seulement 12 euros réclamés par les établissements de crédit étrangers. Les frais annuels pour les cartes de crédit sont également moins pratiques, ce qui en Italie coûte 6,85 euros de plus (34,85 pour les banques locales et 28 pour les banques étrangères).