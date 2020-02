COMTE: Le décret-loi (texte) pour faire face à l’épidémie

Voici le texte du décret anti Coronavirus

Article 1

1-Afin d’éviter la propagation des épidémies, dans les communes ou zones où au moins une personne est positive dont la source de transmission est inconnue ou dans tous les cas où il y a un cas non imputable à une personne venant d’un zone déjà affectée par l’infection virale, les autorités compétentes sont tenues d’adopter toute mesure de confinement adéquate proportionnelle à l’évolution de la situation épidémiologique.

2-Parmi les mesures, les suivantes peuvent également être adoptées:

a) l’interdiction de l’éloignement de la municipalité ou de la zone concernée par toutes les personnes encore présentes dans la municipalité ou la zone;

b) interdiction d’accès à la commune ou à la zone concernée;

c) la suspension d’événements ou d’initiatives de toute nature, d’événements et de toute forme de réunion dans un lieu public ou privé, y compris culturel, récréatif, sportif et religieux, même s’ils ont lieu dans des lieux fermés ouverts au public;

d) la suspension des services éducatifs pour les enfants et les écoles de tous niveaux, ainsi que la fréquence des activités scolaires et d’enseignement supérieur, à l’exception des activités d’enseignement à distance;

e) la suspension de l’ouverture au public des musées et autres instituts et lieux culturels visés à l’article 101 du Code du patrimoine culturel et du paysage, visé dans le décret-loi du 22 janvier 2004, no. 42, ainsi que l’efficacité des dispositions réglementaires sur le libre et libre accès à ces institutions et lieux;

f) suspension de tous les voyages d’études, tant sur le territoire national qu’à l’étranger;

g) la suspension des procédures de concours et des activités de fonction publique, sans préjudice de la fourniture de services essentiels et d’utilité publique;

h) application de la mesure de quarantaine avec surveillance active chez les personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas confirmés de maladie infectieuse diffuse;

i) obligation pour les personnes qui sont entrées en Italie à partir d’une zone à risque épidémiologique, identifiée par l’Organisation mondiale de la santé, de communiquer cette circonstance au service de prévention de l’autorité sanitaire responsable du territoire, qui s’occupe de la communiquer à l’autorité sanitaire compétente pour l’adoption de la mesure fiduciaire de séjour à domicile sous surveillance active;

j) Fermeture de toutes les activités commerciales, à l’exception de celles d’utilité publique et des services publics essentiels visés aux articles 1 et 2 de la loi du 12 juin 1990, 146, y compris les établissements commerciaux pour l’achat de produits de première nécessité ;

k) disposition selon laquelle l’accès aux services publics essentiels et aux entreprises pour l’achat de produits de première nécessité est subordonné à l’utilisation d’équipements de protection individuelle

l) limitation de l’accès ou suspension des services de transport de marchandises et terrestres, aériens, maritimes, ferroviaires sur le réseau national ou les transports publics locaux, à l’exception des exceptions spécifiques prévues par la disposition visée à l’article 3;

m) la suspension des activités professionnelles des entreprises, à l’exception de celles qui fournissent des services essentiels et d’utilité publique, y compris l’élevage, et celles qui peuvent être effectuées à domicile ou à distance;

n) la suspension de l’exécution des activités de travail pour les travailleurs résidant dans la commune ou la zone concernée, même si elles ont lieu en dehors de la commune ou de la zone indiquée, sauf exceptions spécifiques prévues par la disposition visée à l’article 3.

Article 2

Les autorités compétentes ont le droit d’adopter de nouvelles mesures de confinement afin d’empêcher la propagation de l’épidémie même en dehors des cas visés à l’article 1, paragraphe 1.

Article 3

Les mesures de confinement visées aux articles 1er et 2 sont adoptées par décret du président du Conseil des ministres sur proposition du ministre de la santé, après avoir entendu le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l’économie et des finances et le d’autres ministres compétents par sujet, ainsi que le président de la région compétente, dans le cas où ils ne concernent qu’une seule région, ou le président de la Conférence des présidents des régions, dans le cas où ils concernent plus de régions.

Dans l’attente de l’adoption du décret du Premier ministre visé au paragraphe 1, en cas d’extrême nécessité et d’urgence, les mesures de confinement visées aux articles 1er et 2 peuvent être arrêtées en application de l’article 32 de la loi du 23 décembre 1978, n. 833, de l’article 117 du décret législatif du 31 mars 1998, n. 112, et article 50 du texte de synthèse des lois sur l’organisation des collectivités locales, approuvé par décret législatif du 18 août 2000, n. 267.

Les effets des ordonnances urgentes déjà adoptées par le ministère de la santé en application de l’article 32 de la loi du 23 décembre 1978, n. 833.

Le non-respect des mesures de confinement visées dans le présent décret est sanctionné en vertu de l’article 650 du code pénal.

Le préfet, informant au préalable le ministre de l’Intérieur, assure l’exécution des mesures en recourant aux forces de police et, le cas échéant, aux forces armées, après avoir entendu les commandements territoriaux compétents.

Arrêtez-vous lors d’événements sportifs

Les événements sportifs programmés en Vénétie et en Lombardie seront suspendus le 23 février. Une partie de la Serie A s’arrête également: Vérone-Cagliari, Atalanta-Sassuolo et Inter-Sampdoria ne joueront pas.

Arrêtez également tous les voyages scolaires aux niveaux national et international.