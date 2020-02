Comunian (BNP CIB): “C’est pourquoi les consultants aiment les certificats”

7 février 2020, par Alessandro Chiatto

Au sein du portefeuille d’investisseurs, il y a de plus en plus de certificats. Ceci est confirmé par les données de l’Acepi, qui expliquent la forte croissance des volumes sur le marché primaire. Nous en avons parlé, entre autres, avec Luca Comunian, responsable marketing de BNP Paribas CIB, l’un des acteurs les plus actifs sur ce marché, lors de Consulentia20, l’événement organisé par Anasf: “2019 a été une année importante pour l’industrie des certificats d’investissement. Les données de l’Acepi parlent d’un volume sur le marché primaire de plus de 17 milliards d’euros, un chiffre important qui représente une croissance de 54% par rapport aux données de 2018. Les raisons peuvent être diverses: tout d’abord, selon moi, un contexte réglementaire désormais sédimenté et digéré par les réseaux de distribution qui ont appliqué la nouvelle réglementation rendant l’offre commerciale aux clients plus fluide; deuxièmement, les caractéristiques des certificats, des outils très flexibles capables d’offrir différentes solutions d’investissement sur des marchés complexes. Je me réfère à la protection conditionnelle du capital, au payement asymétrique qui permet des rendements même en cas de baisse modérée des actifs sous-jacents, ainsi qu’à la possibilité d’avoir des flux réguliers au cours de l’année. La diversification du portefeuille est également très importante, en plus du traitement fiscal auquel ils sont soumis “.

Si vous souhaitez des mises à jour sur ConsulenTia, entrez votre email dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: