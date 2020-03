concerts et musées à regarder en ligne

4. Le British Museum

Ce site contient huit millions d’objets de tous les continents et pour l’explorer pleinement, il faudrait y consacrer plus d’une journée, mais maintenant vous pouvez le faire facilement depuis chez vous. Vous pouvez choisir parmi diverses collections qui incluent des thèmes comme l’amour, la mort et la mémoire, ainsi que des thèmes par pays ou continent.

La collection en ligne est toujours limitée par rapport à l’ensemble du musée et n’inclut aucun article acheté ou répertorié depuis juillet 2017. Visitez le musée ici.

5. Le Metropolitan Opera de New York

L’un des opéras les plus prestigieux du monde diffusera ses performances gratuitement sur son site Internet. Dans un message, son réalisateur Peter Gelb a souligné l’importance de diffuser la musique «en ces temps extraordinairement difficiles.

Vous pouvez consulter le calendrier de la semaine prochaine ici.

6. Juanes et Alejandro Sanz avec #LaGiraSeQuedaEnCasa

Ces musiciens ont dû suspendre leurs concerts déjà programmés en raison de l’urgence sanitaire causée par le coronavirus, mais ils ont invité leurs followers à voir une émission en direct qui cumule déjà près de deux millions de vues.

Le concert, qui peut encore être vu sur YouTube, comprenait des chansons telles que Es por ti, Corazón Partío et A Dios le pido.

