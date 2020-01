Confiance croissante du marché à mesure que les approbations de prêts hypothécaires résidentiels augmentent

Malgré les données de UK Finance pour décembre 2019 révélant que les prêts hypothécaires bruts annuels sont en baisse de 1,1% par rapport à 2018, voici pourquoi les experts de l’industrie ne sont pas concernés …

Les prêts hypothécaires bruts sur le marché résidentiel en 2019 pourraient être légèrement en baisse par rapport à l’année précédente avec un total annuel de 265,8 milliards de livres sterling, mais les deux dernières années ont globalement reflété la poursuite d’une tendance plus forte des prêts à long terme, selon UK Finance. .

En fait, un total de 982 286 prêts hypothécaires ont été approuvés par des prêteurs de rue en 2019 – une augmentation de 7,4% par rapport à l’année précédente. Les approbations de prêts hypothécaires ont également augmenté de 7,9%, les approbations d’achats ont augmenté de 8% et les approbations d’autres emprunts garantis ont également augmenté de 3%.

John Goodall, PDG et co-fondateur du spécialiste des achats en location Landbay, a déclaré: «Même sans aucune clarification sur les relations commerciales de la Grande-Bretagne avec l’UE, les prêts hypothécaires au Royaume-Uni semblent encourageants pour les mois à venir.

“Ces bons chiffres d’approbation reflètent l’amélioration de la confiance des consommateurs alimentant une nouvelle augmentation des prêts hypothécaires à mesure que la demande, auparavant contenue par les acheteurs potentiels, est libérée.”

Le plus grand nombre d’approbations hypothécaires en quatre ans

Alors que la valeur des prêts a baissé, l’année dernière, en décembre, les banques ont approuvé le plus grand nombre de prêts hypothécaires en plus de quatre ans; 46 815 au total – le plus depuis août 2015. Et la valeur des prêts hypothécaires a augmenté le plus depuis mars 2016 (référendum pré-Brexit); en hausse de 3,7 milliards de livres sterling.

Miles Robinson, responsable des prêts hypothécaires chez le courtier en prêts hypothécaires en ligne Trussle, a déclaré: «Il est encourageant de voir cette augmentation des approbations hypothécaires, en particulier compte tenu de l’ampleur de l’incertitude économique et politique de l’année dernière et de la sous-offre continue de propriétés disponibles et abordables.

Il a ajouté: «Après les élections du mois dernier, les gens pourraient commencer à avoir davantage confiance dans le marché hypothécaire. Ceci, associé à la base solide des prêts hypothécaires en 2019, pourrait fournir une base très solide pour le marché du logement au cours de la prochaine année. »

