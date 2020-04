Configurez votre portefeuille Trezor One en cinq étapes faciles

Faits saillants:

Avant de commencer, l’utilisateur doit vérifier que l’emballage du portefeuille est scellé.

L’appareil SatoshiLabs prend en charge plus d’un millier de cryptomonnaies et de jetons ERC-20.

Maintenir la sécurité et la bonne protection des crypto-monnaies sont des habitudes que tout passionné de cet écosystème doit développer. La manipulation des bitcoins ou des éthers, par exemple, doit être prise très au sérieux car ce sont des actifs intangibles, mais il faut les conserver au mieux. C’est pourquoi nous vous montrons ci-dessous comment effectuer la configuration initiale de votre portefeuille Trezor One, un portefeuille matériel populaire fabriqué par SatoshiLabs.

Les portefeuilles physiques de crypto-monnaie, tels que le portefeuille Trezor One, sont spécialement conçu pour augmenter les niveaux de sécurité, car les clés privées sont stockées dans le portefeuille lui-même et non sur un ordinateur ou un appareil mobile.

Le portefeuille ne reste pas connecté à Internet ou à une blockchain, mais pour signer les transactions il doit être connecté à une équipe en ligne. Le portefeuille Trezor One est un appareil léger doté d’une interface conviviale qui a été lancé en 2014. Il est actuellement l’un des portefeuilles physiques les plus utilisés sur le marché.

Déballage du portefeuille Trezor One

Le premier aspect qui attire l’attention, lorsque vous commencez à configurer le portefeuille Trezor One, est que son étui est scellé avec un adhésif fort et deux sceaux avec des hologrammes pour valider son authenticité. Le fabricant se souvient que si l’un des scellés est brisé ou si la boîte est violée, l’utilisateur doit contacter l’entreprise ou son fournisseur le plus direct.

Lors de l’ouverture de l’emballage, il apporte avec lui le sac Trezor One, un câble USB, deux cartes pour noter les 24 mots de récupération, un mode d’emploi, une petite bande pour le transporter et quatre décalcomanies ou autocollants avec la réalisation de la marque Trezor.

La boîte comprend le portefeuille Trezor One, un câble USB, deux cartes pour écrire les 24 mots de récupération, un manuel d’instructions, une bande pour le transporter et quatre décalcomanies ou autocollants. Photo: Rafael Gómez Torres.

Pour commencer le processus de configuration, le portefeuille doit être connecté à un ordinateur avec une connexion Internet, car ce processus se fait en ligne via le site Web de Trezor. Pour la rédaction de cet article, le navigateur Google Chrome a été utilisé, bien qu’il soit également compatible avec Mozilla Firefox. Une première tentative de configuration via le navigateur Microsoft Edge a échoué car aucun support n’est proposé.

Une fois connecté, le portefeuille Trezor One allume son écran monochrome avec le logo de la marque. Immédiatement l’utilisateur doit saisir trezor.io/start pour démarrer le processus de configuration.

Accueil et sélection de la bourse

Une fois sur la page, l’utilisateur est le bienvenu et le message “Choisissez votre appareil pour continuer” s’affiche. À ce stade, les deux options de portefeuilles Trezor qui existent sur le marché apparaissent, le Trezor One et le modèle Trezor T. Dans ce cas, nous choisirons le portefeuille Trezor One pour commencer la configuration.

Avant de commencer la configuration de la bourse, vous devez choisir le modèle correspondant, en l’occurrence le Trezor One. Source: Trezor.

Lorsque vous cliquez sur, un notification dans laquelle l’utilisateur doit vérifier que l’hologramme fourni sur l’emballage est authentique comme celui montré sur l’écran. L’entreprise insiste sur cette vérification avec le message suivant.

Le fabricant met l’accent sur la vérification des scellés avec des hologrammes sur l’emballage pour valider leur authenticité. Source: Trezor

“Si les tampons hologrammes manquent ou sont différents de la vidéo précédente, veuillez contacter immédiatement notre service d’assistance. Lorsque nous recevons les informations, nous les analysons et vous répondons. Nous ne recommandons pas d’utiliser l’appareil entre-temps », indique le site Web. Une fois vérifié que les tampons sont originaux, sélectionnez le bouton “continuer vers le portfolio”.

Après cette vérification, l’utilisateur doit installer le programme Trezor Bridge sur son ordinateur, une application conçue pour que le portefeuille Trezor One interagisse avec les navigateurs compatibles. Cette installation est notifiée et la personne doit uniquement poursuivre le processus, mais pour la terminer, le portefeuille doit être déconnecté de l’ordinateur. Il est également possible d’installer une extension pour Chrome.

Installation du firmware

Le portefeuille Trezor One, comme le modèle T, est expédié aux utilisateurs sans aucun firmware installé. L’idée est que le portefeuille commence à fonctionner sur la dernière version du logiciel pour maximiser la sécurité de l’appareil. Cette mesure de transparence donne également plus de confiance à l’utilisateur puisque c’est lui et seulement lui qui manipule le portefeuille Trezor One pour la première fois.

Sur l’écran d’installation, SatoshiLabs rappelle que l’authenticité du firmware est vérifiée lors du démarrage de l’appareil. Dans le cas où le programme n’est pas correctement signé par SatoshiLabs, le portefeuille affichera un avertissement sur votre écran.

Une fois la connexion établie, la page Trezor vous invite à commencer l’installation du firmware de l’appareil. Source: Trezor

Le portefeuille étant reconnecté à l’ordinateur, pour démarrer le processus de téléchargement et d’installation, il vous suffit d’appuyer sur le bouton “installer le firmware” du site Web wallet.trezor.io, une page qui est automatiquement redirigée.

Une ligne de progression apparaîtra à l’écran indiquant la progression du téléchargement et de son installation ultérieure. Pendant que cela se produit sur l’écran de l’ordinateur, dans le portefeuille Trezor One montre deux vitesses en mouvement pour vous informer que le dernier firmware officiel est en cours d’installation. Aux fins de cet article, le micrologiciel 1.8.0 a été installé, puis une mise à jour a été effectuée vers 1.9.0.

Le téléchargement et l’installation du firmware du portefeuille se fait en quelques secondes. Source: Trezor

Nouveau portefeuille et mots clés

Une fois l’installation du micrologiciel terminée, l’étape suivante de la configuration du portefeuille Trezor One consiste à sélectionner l’une des deux options disponibles: créer un nouveau portefeuille ou récupérer un portefeuille existant. Dans notre cas, nous choisirons de créer un nouveau portefeuille. L’option de récupération d’un portefeuille existant est destinée aux cas dans lesquels l’utilisateur cherche à restaurer, avec ses clés privées, un nouveau portefeuille et à accéder à ses fonds.

Une fois le dernier firmware installé, vous devez choisir entre créer un nouveau portefeuille ou en restaurer un autre. Dans notre cas, nous choisirons de créer un nouveau portefeuille. Source: Trezor

À ce stade, le menu principal apparaîtra pour gérer les fonds et créer une sauvegarde. En le faisant, les mots clés seront générés qui devront s’installer dans les cahiers fournis dans l’emballage. Ces 24 mots seront affichés, un à la fois, deux fois sur l’écran du portefeuille Trezor One, pas sur l’écran de l’ordinateur. Garder ces informations en sécurité est vital pour assurer la sécurité des fonds.

N’oubliez pas d’enregistrer les mots de récupération de l’appareil en cas de perte, vol ou perte. Source: Trezor

L’entrée doit être dans l’ordre exact correspondant à chaque case du numéro 1 au 24. Ce sont des mots anglais aléatoires qui vont généralement de trois à huit lettres. Les mots n’avancent à l’écran que lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton “suivant” ou suivant du portefeuille.

NIP de sécurité et nom du portefeuille

Une fois le processus de mots-clés terminé, vous devez créer un code PIN de sécurité pour accéder à l’appareil à chaque fois que vous utilisez ce dernier. Neuf cases apparaîtront sur l’écran de l’ordinateur avec un point au centre simulant un pavé numérique, mais sans afficher les chiffres. Ce sont s’affichera de manière aléatoire dans le portefeuille Trezor One. L’ordre des chiffres variera chaque fois que vous entrerez dans l’appareil.

Pour maximiser la sécurité du portefeuille, un code PIN peut être configuré et l’appareil est accessible une fois connecté. Source: Trezor

Pour établir le code PIN, il suffit de choisir un mot de passe en sélectionnant les cases correspondant aux chiffres de 1 à 9. Dans ce cas, nous avons établi un mot de passe à six chiffres. Lorsque vous confirmez le code PIN, cliquez sur continuer.

Si vous le souhaitez, vous pouvez attribuer un nom au portefeuille Trezor One. L’idée est de l’identifier et de le différencier des autres portefeuilles. Le nom que vous choisissez apparaîtra avec le mot Trezor sur l’écran d’accueil du portefeuille chaque fois que vous le connectez à l’ordinateur. Ce nom peut être modifié lorsque vous le jugez approprié. Terminé, le portefeuille Trezor One est déjà configuré pour fonctionner.

Une fois le portefeuille configuré, vous pouvez désormais envoyer et recevoir des crypto-monnaies à l’aide de votre Trezor One. En haut, les onglets apparaissent: transactions, envoyer, recevoir, signature et vérification. Sur le côté gauche, les comptes liés à chaque crypto-monnaie que vous souhaitez utiliser seront affichés. Source: Trezor

La configuration du Trezor One se fait, sans aucun inconvénient, en 10 à 15 minutes. Le temps le plus long est utilisé pour enregistrer les mots-clés dans les cahiers disposés sur l’emballage.

Une fois le processus terminé, le portefeuille sera prêt à envoyer ou à recevoir des crypto-monnaies. Les onglets d’envoi, de réception, de transaction, de signature et de vérification apparaissent en haut de l’écran de l’ordinateur. Dans la partie gauche du menu, les comptes que vous, en tant qu’utilisateur, pouvez créer sont affichés, un pour chaque devise spécifique.