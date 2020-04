Confirmé: 908 suppressions d’emplois alors que Cath Kidston ferme définitivement les 60 magasins du Royaume-Uni

Cath Kidston se concentrera désormais uniquement sur le commerce via Internet et en gros.// Cath Kidston fermera définitivement les 60 magasins britanniques avec la perte de 908 emplois // Le propriétaire a conclu un accord pour racheter la marque et le site Web de Cath Kidston après sa chute dans l’administration // Seuls 32 de ses 940 employés verront leur emploi garanti dans le cadre de l’accord

Cath Kidston doit fermer définitivement ses 60 magasins britanniques, ce qui entraînera la perte de 908 emplois après la chute du détaillant dans l’administration.

Le détaillant a confirmé que ses magasins britanniques ne rouvriraient pas après la levée de la fermeture du coronavirus après que la société mère Baring Private Equity Asia a conclu un accord d’administration de préemballage qui lui a permis de racheter la marque de Cath Kidston et ses activités en ligne.

Baring Private Equity Asia a déclaré qu’elle achèterait les activités en ligne, la marque et la branche de gros auprès des administrateurs Alvarez & Marsal.

Il a déclaré que cette décision entraînerait la «cessation du réseau de magasins de vente au détail» et Cath Kidston ne commercialiserait désormais que via Internet et en gros.

Baring Private Equity Asia a ajouté que seulement 32 des 940 employés de Cath Kidston verront leur emploi garanti dans le cadre de l’accord.

Le détaillant compte plus de 100 magasins à l’étranger, en particulier en Asie, bien qu’il semble que cette branche de l’entreprise soit intacte.

“Bien que nous soyons heureux que l’avenir de Cath Kidston ait été assuré, c’est évidemment une journée extrêmement difficile alors que nous disons au revoir à de nombreux collègues”, a déclaré Melinda Paraie, directrice générale de Cath Kidston.

«Malgré tous nos efforts, dans le contexte de Covid-19, nous n’avons pas été en mesure de conclure une vente solvable de l’entreprise, ce qui nous aurait permis d’éviter l’administration et de poursuivre les opérations sous notre forme actuelle.

«Je tiens à remercier tous nos employés pour leur travail acharné, leur loyauté et leur patience au cours des dernières semaines alors que nous avons travaillé tout au long de ce processus.»

Un porte-parole de Baring Private Equity Asia a déclaré: «Bien que nous soyons déçus que la crise de Covid-19 ait entraîné la cessation du réseau de magasins de détail et touché de nombreux employés, nous sommes heureux d’avoir assuré un avenir à un certain nombre de membres du personnel de Cath Kidston et la marque Cath Kidston sous la forme d’une entreprise numérique viable.

«À l’avenir, nous continuerons à aider l’entreprise à se développer grâce à sa plateforme de commerce électronique et à ses activités internationales de vente en gros et de franchise.

“Nous tenons à remercier Melinda et l’équipe de direction de l’entreprise pour leur travail acharné dans la gestion de cette crise économique difficile et l’établissement d’un avenir viable pour l’entreprise au Royaume-Uni.”

Cette nouvelle fait de Cath Kidston la dernière victime de la vente au détail provoquée par la pandémie de coronavirus.

Parmi les autres piliers de la rue haute qui ont été victimes du processus d’insolvabilité ces dernières semaines, citons Laura Ashley, Debenhams, Oasis and Warehouse et BrightHouse.

Des conseillers d’Alvarez et Marsal ont été initialement rédigés le mois dernier pour entreprendre un examen urgent des options stratégiques de Cath Kidston, qui à l’époque se battait pour trouver un nouvel acheteur alors que l’impact de la pandémie de coronavirus poussait le détaillant déficitaire au-delà des limites.

Baring Private Equity Asia est devenue un actionnaire important de Cath Kidston en 2014 avant d’en prendre le contrôle total en 2016.

Le détaillant britannique, qui vend des vêtements et des articles ménagers, a perdu plus de 27 millions de livres sterling au cours des deux derniers exercices.

Il a également enregistré une perte supplémentaire de 11 millions de livres sterling avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement au cours des neuf mois se terminant en décembre, selon les informations envoyées aux soumissionnaires potentiels.

Avant la pandémie, la stratégie de redressement de Paraie pour Cath Kidston avait commencé à porter ses fruits grâce au lancement d’une nouvelle plateforme de commerce électronique et à la réduction des coûts d’exploitation en réduisant le personnel du siège social de 40% et en fermant les magasins sous-performants.

