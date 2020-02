Congrès Anasf, Liste 1 dirigé par Conte

14 février 2020, par Massimiliano Volpe

La formalisation arrivera mardi 18 février lors du comité exécutif de l’ANASF mais, selon les rumeurs qui circulent parmi les experts, la majorité relative des conseillers financiers inscrits à l’ANASF aurait exprimé sa préférence pour la Liste 1 “Ensemble pour grandir” en vue du Congrès national qui se tiendra du 13 au 15 mars 2020 à Solbiate Olona (VA).

7 358 membres (70% des ayants droit) ont exprimé leur préférence en votant en ligne via la plateforme Eligo pour élire les 161 délégués qui participeront au 11e Congrès national et qui nommera à son tour les 25 membres du Conseil national, parmi lesquels seront choisis 9 membres du Comité exécutif et le président.

Si les données sont confirmées, le prochain successeur de Maurizio Bufi pourrait être le leader de la Liste 1 Luigi Conte, conseiller financier Fineco et actuel vice-président par procuration de l’Association représentant des conseillers financiers.

«Le congrès de mars représente la première occasion de se mettre immédiatement au travail. Notre objectif est de placer le consultant au centre », a déclaré Conte.

“Il y a beaucoup d’idées sur lesquelles travailler, notamment le chiffre d’affaires générationnel de notre catégorie”, précise Conte.

