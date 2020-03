Connaissez tous ses secrets de la Triumph Speed ​​Triple R

Esthétique, la Speed ​​Triple R adopte la dernière mise à jour appliquée à toute la gamme, avec des lignes plus inclinées et sportives, un nouveau dôme intégré dans la prise d’air, des graphismes de peinture et un phare à double LED mis à jour pour la lumière du jour, en plus de nouveaux panneaux latéraux et un tout nouveau arrière avec plus d’ergonomie pour le passager.

Le silencieux est plus compact et les rétroviseurs sont neufs, avec de plus grandes possibilités de réglage. Le Triumph Speed ​​Triple R 2020 a le même moteur à trois cylindres de 765 cm3, adapté à la norme d’émissions Euro 5, et qui à son tour a une réponse plus immédiate, grâce à la réduction interne de 7% de ses inerties de rotation, ce qui permet également d’avoir un couple plus élevé à bas et moyen régime et une expérience de conduite plus addictive.

Le bloc 118 chevaux et un couple de 77 Nm à 9 400 tr / min. Dans cette nouvelle version, ils intègrent également des améliorations apportées à la boîte à air et au système d’échappement, offrant un son plus clair et plus pur, de la même manière que dans la version RS.

La boîte de vitesses a également été révisée, la laissant beaucoup plus raffinée et lisse, avec un rapport plus court entre les première et deuxième vitesses, tout cela pour améliorer son accélération et pour avoir des changements de vitesses plus doux et plus précis, où l’embrayage assisté Les hautes performances (Triumph Shift Assist) fonctionnent désormais dans les deux sens, réduisent les vitesses et nécessitent moins d’efforts lors de l’utilisation à la main.

Le niveau d’équipement offre un bon équilibre entre l’accessibilité et la haute performance, car il dispose de freins à étrier Brembo, de suspensions hautes performances Showa entièrement réglables en précharge, extension et compression et de pneus Pirelli Diablo Rosso III.

Des aides telles que l’antipatinage, l’accélérateur électronique par câble sont également ajoutées, ainsi que trois modes de conduite: route, pluie et sport, qui modifient la réponse du moteur et les performances de l’antipatinage et de l’ABS; peut être facilement sélectionné en conduisant depuis le guidon. La société britannique a préparé une série de 60 accessoires officiels compatibles avec la Triumph Street Triple R.

De plus, vous pouvez opter pour une version Low, avec un siège inférieur (780 mm), en plus de sa configuration standard (825 mm). L’attractivité de cette version R ne se concentre pas seulement sur les performances et la technologie, mais la nouvelle Speed ​​Triple R pourrait être plus accessible par rapport à la version précédente, son prix sera d’environ 220 pesos

