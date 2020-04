Conseil d’excellence: même en post-pandémie, les consultants seront de plus en plus digitaux

Pendant le verrouillage, avec l’arrêt de nombreuses activités économiques et l’obligation de rester à la maison, l’utilisation de la technologie a considérablement augmenté et cette tendance se poursuivra même après la fin de l’urgence. Les nouvelles technologies ont un impact sur nos vies et sur divers domaines dont, inévitablement, le domaine financier.

Banques et finances en Chine avant et après Covid-19

Les nouvelles technologies sont désormais aussi du pain quotidien pour i conseillers financiers à tel point qu’au début avril 2020, sur un échantillon d’une centaine de consultants, il ressort que la majorité utilise plus de whatsapp (40%) que le téléphone (30%) dans la relation avec le client et la signature numérique est la solution principalement utilisée (48%) pour la conclusion des contrats, suivi du papier avec échange de documents via scanner (40%).

Les chiffres sont ceux fournis par une étude d’un cabinet de conseil Conseil en excellence, qui analyse le comportement futur de la communauté financière en Italie sur la base de ce qui s’est déjà produit en Chine, le pays qui a vu pour la première fois les effets du Coronavirus avec une épidémie à Wuhan et qui semble maintenant avoir surmonté la crise en commençant à expérimenter le comportement de nouvelles personnes et formes de travail.

Selon l’enquête, dans le grand pays asiatique, qui vient de sortir de l’isolement, il y a une plus grande prudence dans les attitudes des individus. L’économie chinoise repose désormais plus que jamais sur nouvelles technologies avec la croissance du e-commerce et du m-commerce, les activités et formes de communication en ligne, les réseaux sociaux, le télétravail et les outils de travail intelligents, les produits frais, la logistique et la baisse des transports publics.

En ce qui concerne le secteur bancaire et financier, même avant l’éclosion de Covid-19, le chinois était déjà fortement caractérisé par une utilisation accrue des outils numériques et maintenant, après la crise, la relation client-consultant sera de plus en plus médiatisée par les nouvelles technologies avec le consultant qui peut de plus en plus travailler à distance.

La situation en Italie et les prévisions futures

Et en Italie? Selon un récent questionnaire adressé à une centaine de consultants lors d’un webinaire organisé par la société Diaman, organisé début avril, il ressort que les applications numériques dominent la relation consultant-client. Whatsapp dépasse le téléphone parmi les outils utilisés (40% contre 35%) et la signature numérique est la solution dominante (48%) dans la conclusion des contrats, suivie du papier, avec échange de documents via scanner, avec signature apposée ultérieurement (40%).

Portails Internet, applications mobiles, plateforme de gestion de patrimoine (souvent pour permettre des conseils financiers rémunérés), la collaboration web et la signature numérique sont les outils que les principales banques et réseaux de promoteurs (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Fideuram, Banca Generali, Fineco, Mediolanum) et ceux à vocation numérique (IW Bank et Widiba) ont accompli ces dernières années et continueront de le faire à l’avenir. L’utilisation de robo pour avis, gamification pour les outils commerciaux, les applications d’apprentissage de l’usinage et les plateformes de gestion de patrimoine les plus avancées évolueront vers une planification basée sur les golas, ce qui donnera au consultant et au client la possibilité de faire également de la co-planification à distance. Le modèle sera celui d’entreprises américaines telles que Fidelity, Schwab et Blackrock, qui ont récemment lancé des plateformes robo for advisor pour rendre les consultants plus compétitifs dans la gestion des relations clients numériques.

Mais le retour du consultant doit également être souligné. Selon une étude de Fidelity, les nouvelles technologies permettent consultants numériques gérer plus d’actifs de l’ordre de 40% et enregistrer + 42% de taille moyenne du portefeuille géré, + 35% de l’actif géré moyen par client, + 22% en termes de produits / services placés par client, ainsi que des salaires plus élevés de 24%, davantage de clients jeunes (+ 30%) et privés (+ 15%).

“Comme le montre l’expérience chinoise – dit-il Maurizio Primanni, PDG d’Excellence – pour nos banques et nos conseillers financiers, il sera essentiel de développer une nouvelle relation avec des clients de plus en plus médiatisés par les technologies numériques.

Nous pensons que les solutions de conseil numérique peuvent exprimer leur valeur maximale si elles sont associées à un consultant en chair et en os: les choix entre objectifs financiers, profil de risque, stratégies d’optimisation fiscale, âge de la retraite, niveau de dépenses et d’épargne etc. ils impliquent également la sphère émotionnelle du client.

En Chine, nous avons assisté à l’utilisation du consultant pour traiter le problème des problèmes de coronavirus, avec des demandes de conseils d’experts pour se tourner vers des financements publics, des conseils juridiques, mais aussi sur des aspects plus pratiques tels que livraison de nourriture. En Italie également, le consultant pourra exploiter les technologies pour se présenter comme une “petite Amazonie”, c’est-à-dire un collectionneur permettant à ses clients d’accéder à différents services répondant aux nouveaux besoins de l’après-pandémie “.