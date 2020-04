Conseil européen: le fonds de relance en suspens, les autres propositions sur la table demain

L’attente grandit pour le Conseil européen de demain: à 15 heures, les dirigeants de l’UE se réuniront par visioconférence pour discuter des outils à adopter pour financer la reprise de l’économie européenne mise à genoux par le coronavirus.

Le sommet européen ne sera pas décisif, comme il annonce déjà le même Premier ministre Giuseppe Conte, mais pourrait faire des progrès très concrets sur la naissance du Fonds de relance, né sur proposition française, immédiatement soutenu par Rome et une dizaine de capitales mais contré par les nordiques, opposé à une mutualisation des dettes.

Les propositions, y compris celle que l’Italie a mise sur la table, commencent à converger au moins sur la rôle central du budget L’UE qui garantira le fonds. Pas des questions simples, sur lesquelles les dirigeants auront une première confrontation mais ensuite

ils attendront que la Commission présente sa proposition le 29 avril pour entamer un débat plus opportun.

Pour le Fonds de relance, l’objectif du front sud est de se dépêcher, c’est-à-dire d’avoir un accord définitif pour juin

également sur le budget de l’UE. Et le fonds opérationnel depuis juillet.

La proposition italienne

la Proposition italienne suggère que le fonds de solidarité soit géré par la Commission européenne, avec la garantie implicite de

Budget européen, mais comprenant initialement des garanties communes de tous les États membres. En effet, les garanties du budget pluriannuel ne seront en place qu’à partir de 2021.

Pour que le fonds soit d’abord opérationnel, les États doivent les anticiper. Mais ensuite, progressivement, elles seront remplacées par les communes que l’on retrouvera sous la rubrique «ressources propres» du budget, ou de nouvelles taxes européennes, comme celle sur les émissions. Grâce à ces garanties, la Commission européenne rassemblera de nouvelles ressources sur les marchés financiers pour accorder des prêts adossés aux États membres, avec des “échéances à long terme possibles”.

Sur la table, en plus de celle italienne, il y a aussi la proposition Français et que espagnole, à laquelle l’Italie est favorable. Enfin, il existe également un projet allemand développé par président de la Commission européenne Von der Leyen et la chancelière allemande Angela Merkel.

La proposition française

Le plan Français il relierait le Fonds de relance à un véhicule construit ad hoc, capable d’émettre des titres de créance communs et de décaisser des fonds aux pays membres. Proposition soutenue par l’Italie qui demande de l’intégrer par rapport à sa formulation d’origine.

La proposition espagnole

idéesse du gouvernement espagnol part d’une considération: le les nouvelles mesures d’aide ne doivent pas alourdir la dette publique. Il élabore ensuite son idée du Fonds de relance et introduit un nouveau concept dans le débat en cours: il doit être financé par un “dette européenne perpétuelle “, et fonctionnent comme les mécanismes actuellement utilisés pour financer une partie du budget de l’UE, c’est-à-dire les émissions communes minimales déjà en place depuis des années, comme le plan Invest EU.

En substance, le fonds, géré par la Commission européenne, serait mis sur le marché pour se financer en émettant des titres garantis par le budget de l’UE. Les États membres ne devraient prendre en charge le paiement des intérêts de cette dette commune que par le biais des ressources propres du budget en tant que nouvelle taxe sur les émissions. Madrid veut une capacité de feu d’au moins 1 000 à 1 500 milliards de dollars, sous forme de subventions non remboursables et non de prêts. Et distribué aux pays selon leurs besoins, mesurable avec des indicateurs clairs (baisse du PIB, population affectée) et ne suivant pas les critères de répartition des fonds structurels de l’UE.

La proposition allemande, les liens d’Ursula

En attendant, le président de la Commission européenne Von der Leyen e La chancelière allemande Angela Merkel développe un fonds qui va au-delà du fonds français de relance, financé par des contributions importantes de chaque État au budget de l’Union européenne “qui peuvent émettre des titres Ursula Bond) et collecter de l’argent sur les marchés puis les prêter aux pays les plus en difficulté “, anticipe Il Post.

Quelle que soit la proposition adoptée, elle est destinée à doubler au moins la capacité du budget de l’UE, qui s’élève à environ 1 000 milliards, si elle veut agir comme un stimulant crédible.