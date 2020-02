Conseil financier indépendant: les modèles économiques qui s’imposeront

250 consultants et 36 entreprises inscrits pour le nouveau Registre des conseillers financiers dans les nouvelles sections dédiées à consultants indépendants et cabinets de conseil financier (SCF), a commencé pendant un an. Des chiffres qui démontrent comment le monde du conseil financier sur une base indépendante, à la fois en tant qu’individus et en tant qu’entreprise, devient de plus en plus populaire.

À partir de là, il est facile de définir certains modèles commerciaux qui seront en mesure d’évoluer positivement, en répondant aux besoins de conseil que ni les banques ni les intermédiaires ne sont en mesure de satisfaire pleinement. Nous avons donc i bureau de famille qui traitent avec des clients fortunés pour lesquels ils bénéficient de services diversifiés, des simples investissements à l’analyse des actifs consolidés des familles, aux services de gestion de portefeuille en passant par la sélection de contreparties bancaires, financières et d’assurance.

Il existe également de nombreux types de conseil dédiés à clients institutionnels: du service rendu aux fondations, fonds et fonds de pension aux véhicules d’investissement (fonds, SICAV, gestion d’actifs, produits d’investissement en assurance). Ensuite, il y a i Robo-conseils, un type de conseil créé à travers des plateformes et des applications web qui fait ses premiers pas. Le pourcentage de clients qui utilisent les services de robot-conseil est élevé et les nouvelles générations d’épargnants, de plus en plus en ligne, devraient utiliser ces services.

Le tout au nom d’un cabinet de conseil indépendant ayant un objectif ad hoc, précis Massimo Scolari, Président d’Ascofind, une association de sociétés de conseil financier indépendant, pour poursuivre l’extension des services de conseil réglementaire afin d’assurer une meilleure protection des investisseurs.

Pour plus d’informations, voir le dossier “Les nouveaux défis du conseil” publié dans le magazine Wall Street Italia de février 2020.