Conseiller financier: comment le choisir si vous êtes un millénaire

La génération Y a des besoins financiers particuliers, en étant encore aux premiers stades de la vie professionnelle ou à la fin de ses études. En cette période de vie, les enjeux peuvent être multiples: démarrer un plan d’épargne en vue de la retraite, faire le point sur le budget ou prendre en compte l’achat de la première maison.

Ce sont des objectifs qui peuvent être atteints plus facilement si vous travaillez aux côtés d’un professionnel. Selon les données citées par Yahoo Finance et relatives aux États-Unis, elles sont mais quelques milléniaux qui se sont appuyés sur un consultant: seulement 11% d’entre eux rencontrent régulièrement un professionnel de l’épargne, tandis que 31% ont opté pour les conseillers robo ou les applications d’investissement les moins chers.

Vérification des qualifications professionnelles

Par où commencer pour chercher un conseiller financier adapté aux besoins d’un jeune? La première étape, selon ce qu’indique un guide SmartAsset, est d’abord une contrôle des qualifications professionnelles. En Europe, une possibilité consiste à vérifier la possession d’une certification délivrée par l’EFPA, qui soumet les consultants à des examens spécifiques et à des mises à jour professionnelles constantes. En Italie, il existe également un registre unique des conseillers financiers, dans lequel se distinguent les conseillers qualifiés pour les offres hors site (les anciens conseillers financiers);

et conseillers financiers indépendants. L’inscription au Registre implique, entre autres, le respect d’un code d’éthique strict.

Le facteur “humain”

Le deuxième aspect concerne donc laaffinité personnelle. Ce qui s’établit avec le consultant, c’est une relation de confiance qui ne peut être dissociée d’un bon niveau de compréhension même au niveau humain. Il est possible que dans les premières années de la vie professionnelle, la relation avec un jeune consultant soit privilégiée; ou, au contraire, que l’on cherche une figure plus “paternelle” et plus expérimentée. L’important est que la relation établie soit de nature à surmonter toute cette timidité qui entoure généralement les problèmes d’argent. Y compris les dettes à payer ou à contracter, les projets futurs et les objectifs d’investissement.

Capacité d’écoute et flexibilité par rapport aux objectifs

L’évaluation de la capacité d’écoute du consultant sera, dans cette perspective, une étape fondamentale. Il est important que je les suggestions du professionnel s’adaptent vraiment aux préférences exprimées par le jeune client. Bref, les objectifs qui s’expriment doivent être pris au sérieux: par exemple si vous vouliez privilégier l’achat de la maison à la construction de l’épargne en vue de la pension.

La génération Y est dans des conditions financières très différentes de ses parents. Il est important que le consultant prouve qu’il peut comprendre comment mettre en place une stratégie même dans des situations où les flux de revenus sont moins prévisibles ou où les économies qui peuvent être investies sont encore limitées.