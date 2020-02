Conseillers financiers, 5 conseils pour rester compétitif au cours des 10 prochaines années

27 février 2020, par Alberto Battaglia

La spécialisation et l’actualisation des opportunités offertes par la technologie sont les ingrédients pour rester compétitif dans diverses professions du secteur des services; le travail du conseiller financier, en ce sens, ne fait pas exception.

C’est ce qui ressort d’un rapport préparé conjointement par cinq sociétés de conseil financier intitulé “Les cabinets de conseil en 2030: croissance par spécialisation”. Les entreprises qui ont rédigé le rapport ont développé des stratégies “créatives” pour atteindre un spécialisation dans un secteur qui devient de plus en plus compétitif et dans lequel les services généralistes ont tendance à être minés par de nouveaux acteurs.

Les auteurs du rapport incluent William Harris, planificateur financier agréé (CFP) et co-fondateur de VH Cornerstone, Daniel Zajac, CFP et partenaire de Simone Zajac Wealth Management Group (spécialisé dans les options d’achat d’actions) et Mike Alves, CFP et fondateur de Vida Private Wealth, qui travaille avec des plans à long terme pour 15 familles fortunées.

Renouveler en cinq mouvements

Voici les cinq conseils qui, selon les auteurs, sont essentiels pour rester compétitifs au cours des dix prochaines années:

Élaborer et mettre en œuvre un plan de croissance

«Des preuves concrètes montrent que les entreprises qui planifient croissent plus vite que celles qui ne le font pas. Et ceux qui investissent dans le marketing et le développement commercial ont observé des résultats positifs et obtenu un avantage significatif en ce qui concerne la capacité des consultants à conseiller les clients pendant les vents contraires des marchés “.

Développer et renforcer une niche

«Les consultants les plus performants reconnaissent qu’ils ne peuvent pas tout faire pour tout le monde. Ils veulent vraiment articuler leur proposition de valeur, profiler leur client idéal et développer un programme de marketing multiforme pour attirer de nouveaux clients. ”

Développez le menu des services et documentez le modèle de service

«Les consultants devraient envisager de développer (en interne ou par le biais de partenariats) les types de services dont un marché cible pourrait avoir besoin maintenant et à l’avenir. Par exemple, la maîtrise des soins de santé publics et des soins de longue durée pour les retraités et les baby-boomers à la retraite. ”

Utilisez la technologie pour grandir

«Plutôt que de considérer la technologie comme quelque chose pour être plus efficace, les consultants devraient se demander comment elle pourrait contribuer, dans un sens plus large, à changer leur travail. Nous devons nous concentrer sur le parcours client et trouver des moyens d’exploiter la technologie (mobile, chatbot, portails) pour améliorer l’expérience client numérique. ”

Cultivez une présence numérique, sociale et médiatique

“Les consultants doivent s’assurer que leur site Web respecte les meilleures pratiques pour l’optimisation des moteurs de recherche, envisager d’embaucher ou de nommer un responsable de contenu / médias sociaux et de saisir les opportunités de commenter dans les médias sur des sujets pertinents pour leur public cible. ”

Si vous souhaitez des mises à jour sur Advisory, entrez votre email dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: