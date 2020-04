Conseillers financiers, conseils pour faire face à l’urgence

Dans la situation de crise actuelle, déclenchée par«Urgence coronavirus, Les banques et les conseillers financiers jouent un rôle central dans le soutien aux familles et aux entreprises. Les clients, plus que jamais, ont grandement besoin d’être rassurés, sécurisés et protégés.

Comment se comporter? Certaines recettes proviennent des experts de Bain & Company, qui conseillent: les actions et le ton de communication des professionnels du secteur financier, même dans les interactions à distance, doivent faire preuve de cohérence, de stabilité et transmettre la confiance en assurant un service continu même en cas d’urgence , ils suggèrent

Comme il l’explique Roberto Frazzitta, partenaire de la société de conseil:

«Dans les jours qui ont suivi le déclenchement de la pandémie, les sociétés de crédit ont dûo revoir et remodeler toutes ses opérations et mettre en place un plan complet pour garantir la protection de leurs collaborateurs et de leurs clients. En plus d’assurer l’adoption stricte de toutes les mesures visant à réduire la transmission du virus, avec laAdoption systématique du travail intelligent et les différents modes de fonctionnement de leurs agences, les Banques ont apporté une réponse très incisive pour apaiser les tensions financières et répondre au plus vite aux besoins des clients en difficulté ».

Après quelques semaines d’adaptation, dans bien des cas au-delà 90% des ressources centrales fonctionnent à domicile. En même temps, ils sont centres d’appels renforcés pour gérer le nombre croissant de demandes et se concentre sur la technologie numérique pour permettre et permettre un nombre croissant d’opérations à distance.

Entreprises à court de liquidités, comment agir

En ce qui concerne les banques, la question la plus pertinente qui émerge ces jours-ci est celle relative à la liquidité: les établissements de crédit ont suspendu i paiements sur prêts et commissions sur services de transaction.

Face à cette urgence, les experts de Bain rappellent que:

«Les banques doivent également penser protection et solidité de leur bilan. Avec l’effondrement de la consommation et l’impact sur les petits opérateurs et un grand nombre de secteurs et de chaînes industrielles, les banques centrales et les gouvernements s’efforcent d’atténuer les risques de propagation de la crise sur le tissu économique et de favoriser la transmission de liquidités au système par le biais l’action des établissements de crédit. Mais la rentabilité et le capital des banques seront mis à l’épreuve lorsque le portefeuille de prêts sera touché par une vague croissante de défauts de paiement, tant sur les expositions existantes que sur les nouveaux prêts.

L’étendue de cette vague dépendra beaucoup de la durée de la phase de verrouillage. Il est réaliste de penser – ils continuent – en ces mois d’un vague de volumes de demande de crédit des entreprises. Cela mettra l’accent processus d’autorisation traditionnels et il faudra une approche très proactive pour prendre des décisions rapides mais bonnes.

La recette est donc d’agir immédiatement, en préparant un vrai modèle de triage:

« Examiner le portefeuille de prêts et le segmenter en portions homogènes par type de secteur, mesures d’éligibilité des garanties de l’État, en utilisant également des informations externes plus à jour et en temps réel que les agents de blanchiment traditionnels.

Concevoir et lancer un ensemble d’actions via le réseau, surveiller son exécution et son efficacité

Préparer la vraie machine de crédit en identifiant les goulots d’étranglement possibles, en concevant des processus de prise de décision précodés qui sont cohérents avec les différents segments de portefeuille identifiés “.