Conseillers financiers, la Fondation Enasarco reporte l’élection du conseil d’administration

27 mars 2020, par Massimiliano Volpe

Le renouvellement de la direction de la Fondation Enasarco a été reporté suite à l’urgence du coronavirus.

Le conseil d’administration de la Fondation a organisé, à la majorité, le report de la période électorale pour le renouvellement de l’assemblée des délégués et donc du conseil d’administration, initialement prévue du 17 au 30 avril.

La nouvelle période électorale sera établie dès la fin de l’urgence sanitaire en cours.

La Fondation Enasarco souligne que la première préoccupation reste la soutien aux agents, représentants et conseillers financiers pour la mise en place de mesures économiques extraordinaires également en accord avec les adresses qui seront reçues par le gouvernement.

La décision a été prise d’assurer une participation pleine et entière au bassin de plus de 300 000 électeurs. Participation compromise par l’état d’urgence déclaré depuis six mois déjà le 31 janvier, par résolution du Conseil des ministres, en raison de l’épidémie de Covid-19.

La représentation des conseillers financiers au sein de la Fondation est garantie par l’ANASF.

