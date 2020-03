Conseillers financiers, la lettre aux épargnants de l’Efpa Italia

L’Efpa Italia envoie un message aux consultants et aux épargnants, les invitant à considérer ce qui s’est passé comme un revers momentané – l’un des nombreux qui peut se produire en l’espace de plusieurs décennies d’investissement. Les opportunités sont également cachées dans les situations critiques. Des marchés en rouge donc, mais un rouge qui sent un nouvel espoir pour l’avenir.

par Marina Maghelli, membre du conseil d’administration d’Efpa Italia

«La frustration, puis la panique, ont traversé les marchés. Les investisseurs craignaient que la décision de Washington ne mette en danger le secteur financier et l’économie en général. (…) Même avant le vote sur Capitol Hill, les banquiers centraux ont tenté de redémarrer les marchés du crédit. Ils ont offert des centaines de milliards de dollars de prêts aux banques du monde entier parce que les banques et les investisseurs n’étaient pas disposés à se prêter les uns aux autres. Mais ni la bourse ni les marchés du crédit ne semblaient réagir. “

Ainsi a écrit le New York Times en septembre de 2008, décrivant l’atmosphère de Wall Street le jour de la “pire chute d’une journée en deux décennies” – la pire baisse quotidienne des deux dernières décennies. Nous parlons de 2008, au milieu de la Grande Crise financière, mais nous pourrions facilement nous référer à la situation que nous avons connue ces derniers jours, lorsque dans notre vie quotidienne momentanément déformée, nous lisons pics de volatilité et des séances de marché en chute libre.

Pour ceux qui ont investi leur argent, assistez à un profonde correction des marchés peut déclencher de fortes craintes. D’autant plus lorsque la tendance négative ne se termine pas en peu de temps, alimentant le sentiment d’impuissance et de frustration de voir le signe moins précéder la performance quotidienne des indices et le feu de la peur sur lequel soufflent les analyses et commentaires plus ou moins pessimistes des experts .

Tout vient pour tirer parti d’un des principaux phénomènes psychologiques qui interviennent dans notre processus de décision, ou plutôtaversion pour la perte qui distingue la plupart des gens et qui nous conduit souvent à des choix mal pensés et non optimaux.

Ce qui affecte également la manière dont un message est communiqué. Pensons par exemple à l’utilisation répétée du mot «contagion» pour définir un phénomène négatif qui se transmet d’un point à un autre. De nos jours, l’utilisation d’un terme associé à une maladie est plus que jamais appropriée au contexte et cela amplifie l’effet qu’il a sur le plan psychologique, notamment en association avec la perte.

Apprenez à gérer l’émotion dans les moments défavorables, il est primordial et regarder vers le passé permet de tout mettre dans la bonne perspective. 2008, par exemple, a été définie à l’époque comme la pire année jamais connue par les marchés financiers et l’espoir n’était pas un sentiment répandu. Cependant, si l’indice MSCI World était de 749,8 points le 9 mars 2009, il est également vrai que 11 ans plus tard, le 9 mars 2020, sa valeur était de 2149 points.

Ce que nous avons vu est un revers, l’un des nombreux qui peuvent se produire avec le temps et il est important de garder à l’esprit que cela ne change pas les principes qui sous-tendent la planification financière, c’est-à-dire la réalisation d’objectifs spécifiques, à long terme et conformément à son propre profil de risque.

Dans les moments où l’impulsivité joue en attaque, c’est vrai avoir pleine confiance et comptez sur les mains expertes de votre gardien de but, votre conseiller financier. Il a les connaissances et les compétences techniques appropriées pour lire le contexte objectivement, pour voir l’opportunité parmi les difficultés de l’affaire, ainsi que la bonne préparation pour gérer les émotions de l’épargnant.

la Certification EFPA prend en compte l’importance de cette combinaison de connaissances techniques et comportementales. Pour cette raison, le recours à un certificat Efpa représente une sécurité supplémentaire pour l’investisseur qui est confronté à un professionnel qui a non seulement démontré sa préparation, mais qui doit également s’engager dans une mise à jour continue de ses compétences au sein du plan. pour maintenir le certificat.

Dans cette situation, il devient encore plus évident investir dans la formation et la préparation de professionnels qualifiés pour le service de conseil à la fois fondamentaux, tant d’un point de vue technique qu’humain. De même qu’il est important que le professionnel lui-même communique clairement sa préparation, afin de renforcer la relation de confiance avec son client.