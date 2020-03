Conseils intelligents pour définir le rythme de votre nouveau travail

Vous n’êtes peut-être pas le patron, mais vous êtes responsable de la rapidité avec laquelle vous vous assimilez et de la quantité de travail que vous assumez au début d’un nouvel emploi. Découvrez comment le faire correctement.

Mars

10, 2020

6 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

L’extrait suivant est tiré du livre Career Rehab de Kanika Tolver. Achetez-le maintenant sur Amazon | Barnes & Noble | iTunes

Lorsque vous commencez un nouvel emploi, il est important de commencer la relation de carrière comme vous le souhaitez aussi longtemps que vous prévoyez d’avoir cet emploi. Vous êtes aux commandes, alors n’ayez pas peur de régler votre rythme de travail au cours des 90 premiers jours. Au cours de cette étape, vous devez évaluer ce que vous aimez et n’aimez pas dans votre travail en apprenant à connaître les gens, la culture et vos responsabilités.

Les 90 premiers jours sont la période d’essai de votre relation de carrière, et cela peut ressembler à ceci:

Connexes: Construire votre Street Cred pour obtenir le salaire que vous méritez

30 premiers jours Lorsque vous commencez un nouveau rôle, il est important de vraiment observer la culture de votre nouvelle organisation. Analysez quand les gens viennent travailler et quand ils rentrent chez eux. Cela vous en dira beaucoup sur la façon de définir votre horaire de travail et si votre équipe apprécie le travail à domicile et les horaires de travail flexibles. Premiers 60 jours. Comprenez clairement les attentes de votre rôle. Demandez à votre équipe de direction et à vos collègues ce que vous devez attendre de vos tâches quotidiennes et de vos réunions régulières. Essayez également de faire de l’ombre à vos coéquipiers et à votre équipe de direction avant de vous lancer pleinement dans un projet spécifique. Les 90 premiers jours. À ce stade, vous devriez être en mesure d’identifier les experts en la matière de votre équipe. Ce seront les gens de référence qui peuvent vous aider lorsque vous êtes bloqué sur un livrable ou que vous ne comprenez pas la politique d’une organisation ou la politique du bureau. Assurez-vous de créer un cercle de confiance solide afin de pouvoir facilement naviguer dans les défis liés au travail.

Pour définir les attentes et les limites de votre nouvel emploi, résolvez les quatre problèmes suivants avec votre supérieur immédiat:

Demandez à votre superviseur de communiquer clairement votre horaire de travail.Découvrez le pourcentage réel de temps que vous passerez sur des tâches ou des projets spécifiques.Demandez si vous pouvez travailler à domicile quelques fois par semaine ou par mois.Découvrez comment votre manager et superviseur évaluera votre performance.

Ne commettez pas l’erreur de ne pas aborder ces problèmes dès le début, car une fois que vous avez créé de mauvaises habitudes de travail, vous ne pourrez peut-être jamais les changer.

Connexe: Comment travailler la pièce comme un réseau Hustler

Travaillez plus rapidement avec la technologie

Les professionnels passent beaucoup de temps à suivre les conversations et les informations par e-mail et à suivre manuellement leurs calendriers, ce qui est pénible. Les projets souffrent parce que les équipes ne collaborent pas efficacement ou ne communiquent pas les changements en cours. Les organisations travaillent en silos, ce qui est frustrant pour les professionnels qui sont obligés de rester tard tous les jours. La productivité commence par l’organisation. Si vous ne vous organisez pas, vous ne réussirez pas.

Ces cinq outils peuvent vous aider à être plus organisé et productif:

Calendly Il s’agit d’un outil super simple qui vous permet de planifier automatiquement des réunions et des rendez-vous pour votre calendrier en ligne. Cet outil envoie une notification à votre e-mail et place la réunion prévue dans votre calendrier et dans le calendrier du demandeur. Un outil de gestion de projet que les équipes utilisent pour recueillir les exigences du projet et attribuer des user stories et des tâches aux membres de l’équipe. Il suit également la progression, attribue les dates d’échéance et vous permet de joindre des documents. Un outil en ligne que les équipes peuvent utiliser pour communiquer et collaborer sur des projets. Cet outil réduit les e-mails car vous pouvez utiliser l’application pour parler à l’ensemble du groupe ou à des individus. Plus besoin de traquer les e-mails! Google Drive. Ce produit gratuit vous permet de créer des documents et de les enregistrer dans le cloud, qui peut être lié à votre compte de messagerie. Google Drive est un excellent moyen de sauvegarder vos fichiers informatiques et de les partager avec d’autres contributeurs. Un outil de conférence en ligne gratuit qui vous permet d’organiser des réunions vidéo, d’enregistrer des webinaires et d’organiser des réunions d’équipe. Il comprend également une option de partage d’écran.

Mettez-vous en premier

En moyenne, vous passerez plus de 90000 heures de votre vie au travail, selon un article de 2018 dans Business Insider. (Ce nombre n’inclut pas les heures supplémentaires.) Quand les professionnels ont-ils du temps pour leur vie personnelle?

En grandissant, j’ai vu mes parents faire des heures supplémentaires et des week-ends pendant toute leur carrière, qui a duré plus de 32 ans de ma vie. Ils étaient tous les deux considérés comme des «professionnels essentiels», qui devaient se présenter au travail même pendant les tempêtes de neige. Maintenant à la retraite, ma mère a plus de temps pour elle et réfléchit à tout ce qu’elle a manqué pendant qu’elle travaillait. Votre vie personnelle, votre famille et votre santé comptent maintenant. N’attendez pas votre retraite pour vous concentrer sur les choses qui comptent aujourd’hui.

Connexes: Se préparer pour Showtime: l’entretien d’embauche

Votre organisation sait clairement ce qu’elle attend de vous huit heures par jour. Qu’attendez-vous de vous-même au travail? Pour avoir une relation saine avec votre travail, vous devez d’abord avoir une relation saine avec vous-même. Alors, prenez une décision consciente de mettre vos désirs et vos besoins avant le travail.

Voici dix façons de vous concentrer sur vous:

Priez ou méditez quotidiennement. Il aide à apaiser votre esprit avant le début de votre journée et favorise la positivité dans votre vie. Travaillez dur huit heures, puis rentrez chez vous. Travailler de plus longues heures peut ne signifier que quelque chose pour vous. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez faire pendant ces huit heures, partez à l’heure. Éteignez votre téléphone portable professionnel une fois que vous avez terminé votre travail. Il n’est pas nécessaire de répondre à tous les appels ou e-mails reçus après les heures de travail. Vous pouvez faire un suivi auprès d’eux le jour ouvrable suivant. Entraînez-vous trois à cinq fois par semaine. Cela vous aidera à vous sentir mieux et à mieux paraître, ainsi qu’à gérer le stress lié au travail. Il est si important de prendre soin de votre santé cardiovasculaire. Mangez sainement tout au long de la journée pour rester énergique et vous sentir bien. Faites des promenades quotidiennes au travail; un changement de décor peut vous aider à vous sentir mieux. Sortez et prenez une bonne dose de vitamine D. Prenez le temps de prendre des rendez-vous chez le médecin. Si souvent, nous travaillons si dur que nous négligeons notre santé. Si vous ne vous sentez pas bien, consultez votre médecin et faites-vous diagnostiquer tôt. Planifiez des massages mensuels pour votre corps. Pour ceux qui sont assis quotidiennement devant un ordinateur et ceux qui ont des emplois à forte intensité de main-d’œuvre, les massages des tissus profonds aident à soulager la douleur dans le haut et le bas du dos. Cela vous aidera à apprendre de nouveaux sujets et compétences en dehors de vos fonctions professionnelles. Embrassez vos passe-temps, talents et cadeaux en dehors du travail. Trop souvent, nous nous concentrons sur nos compétences professionnelles et négligeons nos autres capacités. Vos hobbies et passions vous aideront à rester sain d’esprit.

.