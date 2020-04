Conseils sur le profil LinkedIn pour améliorer votre marque personnelle

Les changements de profil LinkedIn gagnent en popularité. Comme la pandémie de coronavirus affecte plus d’emplois, les gens recherchent de l’aide pour faire ressortir leur profil.

Vous trouverez ci-dessous plusieurs façons d’améliorer votre présence sur LinkedIn.

Mais d’abord: avant de mettre à jour votre page LinkedIn, vous souhaiterez peut-être désactiver les notifications – pour empêcher votre réseau de recevoir des notifications. Suivez ces étapes pour désactiver les notifications sur votre réseau:

Cliquez sur la flèche sous votre photo dans la barre de menu puis sélectionnez Paramètres et confidentialitéFaites défiler jusqu’à Comment les autres voient votre activité LinkedIn Sous “Partager les changements d’emploi, les changements de formation et les anniversaires de travail à partir du profil”, définissez ce paramètre sur Non

Top 5 des choses à mettre à jour sur votre page LinkedIn

Ta photo

Selon LinkedIn, les membres avec une photo de profil peuvent obtenir jusqu’à 21 fois plus de vues que les membres qui n’ont pas de photo.

Voici des conseils pour la meilleure photo LinkedIn:

Utilisez un portrait de haute qualité qui reflète ce à quoi vous ressemblez actuellement – pas il y a 10 ans ou de votre annuaire de lycée! Ne choisissez pas une photo de quelqu’un d’autre, une photo de groupe, un bras drapé sur votre épaule ou un selfie. Cela devrait être une photo professionnelle de votre visage! Assurez-vous de prendre à nouveau votre photo sur un fond neutre, comme un mur solide. Portez des couleurs contrastées (par exemple, un costume sombre sur un fond plus clair). Évitez un effet «délavé» dû à un éclairage intense tel que se tenir devant une source de lumière telle qu’une fenêtre. L’outil gratuit RemoveBG supprimera automatiquement un arrière-plan gênant de votre tir à la tête. Vous pouvez également le remplacer par une couleur unie ou un autre arrière-plan. N’oubliez pas de sourire! Le sourire exprime des sentiments positifs. Obtenez une «critique» gratuite de votre photo LinkedIn actuelle lorsque vous êtes connecté à LinkedIn à l’aide de l’analyseur de photos de Snappr. Téléchargez une photo de profil d’au moins 200 pixels par 200 pixels. Encore mieux, utilisez-en un qui est beaucoup plus grand, comme 600px par 600px. LinkedIn a des filtres photo intégrés si vous devez régler la luminosité, le contraste et d’autres paramètres.

Votre image d’en-tête d’arrière-plan

Il est temps de remplacer la photo générique “ciel” derrière votre photo. C’est votre propre espace «panneau d’affichage» que vous devriez utiliser à bon escient!

Canva est un excellent outil gratuit pour créer votre graphique d’en-tête. Ils offrent une collection de modèles de bannière LinkedIn que vous pouvez utiliser comme source d’inspiration ou comme point de départ pour créer votre propre image de fond.

Gardez ces exigences à l’esprit lors de la création de votre image d’arrière-plan:

Les dimensions recommandées sont de 1584 (l) x 396 (h) pixels Il doit s’agir d’un type de fichier JPG, GIF ou PNG Votre image ne doit pas dépasser 8 Mo

Si votre photo d’arrière-plan semble floue ou pixellisée, choisissez une autre image avec une taille de fichier aussi proche du maximum que possible. Les images avec des fichiers plus volumineux sont plus belles. Les photos seront également plus belles que les images avec des logos.

Si votre image est encore floue ou pixellisée, utilisez un outil de compression tel que Trimage pour Windows ou ImageOptim pour Mac avant de la télécharger.

Votre titre professionnel

Votre titre est ce qui apparaît directement sous votre photo sur LinkedIn. La valeur par défaut est votre titre de poste actuel.

Plutôt que d’indiquer simplement votre titre, vous devez inclure des informations qui inciteront les visiteurs potentiels à vouloir en savoir plus sur vous. Soyez explicite sur le fait que vous pouvez aider les gens – mais faites-le de manière professionnelle et de marque.

Vous pouvez inclure jusqu’à 120 caractères dans votre titre.

À propos / Résumé

Ajouter un Résumé pour mieux représenter la profondeur de votre expertise professionnelle. Cela apparaîtra sous un nouveau À propos de Section.

Vous pouvez inclure jusqu’à 2000 caractères. Vous devez maximiser cela, car le résumé est l’une des sections les plus lues d’un profil LinkedIn.

Si vous ne voyez pas cette section, cela signifie simplement que vous devez l’ajouter. Cherchez le Ajouter une section de profil sous votre image d’arrière-plan et sélectionnez À propos.

La plupart des gens utilisent voix à la première personne dans leur section À propos, plutôt que d’écrire sur eux-mêmes à la troisième personne. Par exemple:

1ère personne: je suis un expert des relookings LinkedIn.

contre.

3e personne: Brandon Uttley est un expert reconnu des transformations de LinkedIn.

La zone Résumé est également idéale pour l’optimisation des moteurs de recherche (SEO). Utilisez des mots clés pertinents pour votre expertise sectorielle.

Les mots clés et les expressions de votre profil, y compris votre résumé et d’autres informations, auront une incidence sur la probabilité que vous vous présentiez dans les recherches Google pour:

Votre nom Compétences pertinentes pour votre expertise Compétences et / ou entreprises où vous vivez / travaillez

Votre URL LinkedIn

Au lieu d’avoir l’URL par défaut de votre profil, remplacez-la par quelque chose d’unique et de personnel.

Si vous avez un nom commun, vous devrez peut-être essayer plusieurs combinaisons pour en trouver une qui est disponible.

Exemple:

janedoe (note latérale: je ne sais pas pourquoi quelqu’un qui ne s’appelle pas Jane Doe a réclamé cela) janeaustendoeattorneyjanedoe

Remarque: la partie personnalisable de votre URL ne respecte pas la casse. Cela signifie que l’utilisation de JaneDoe, janedoe ou janedoe pointera tous vers le même profil.

Suivez ces étapes pour définir l’URL de votre profil LinkedIn:

Cliquez sur la flèche sous votre photo dans la barre de menu supérieure, puis cliquez sur Afficher le profilCliquez sur Modifier le profil public et l’URL (près du haut de l’écran) Cliquez sur l’icône de crayon sous Modifier votre URL personnalisée Saisissez votre URL personnalisée. Remarque: il doit contenir de 3 à 100 lettres ou chiffres. Vous ne pouvez pas utiliser d’espaces, de symboles ou de caractères spéciaux; vous pouvez utiliser des tirets.Cliquez sur Enregistrer

Une fois que vous avez choisi votre URL personnalisée, vous pouvez la partager dans de nombreux endroits tels que:

Votre CVVotre signature e-mailDans le corps des e-mailsVotre carte de visiteVotre papier à en-tête personnelVotre site Web personnel ou professionnel Lettres de couverture ou lettres de vente

Si vous n’êtes pas satisfait de votre nouvelle URL, vous pouvez la modifier jusqu’à cinq fois en six mois. Une fois que vous aurez modifié votre URL pour la cinquième fois, vous ne pourrez plus la modifier avant six mois.

LinkedIMPROVED: une nouvelle application pour les modifications de profil LinkedIn à faire soi-même

LinkedIMPROVED est une nouvelle application en ligne qui vous guidera à travers toutes les étapes pour améliorer votre profil LinkedIn.

Il fournit des instructions étape par étape, ainsi que des vidéos et des captures d’écran utiles.

Améliorer votre profil est la première étape

Avoir un bon profil ne suffit pas. Vous devez comprendre comment tirer parti du vaste réseau de LinkedIn, que vous recherchiez un emploi ou fassiez la promotion de vos services et produits.

LinkedIMPROVED propose également des instructions détaillées sur la façon de maximiser vos opportunités de réseautage et d’engagement sur LinkedIn, notamment:

Personnes suivantesSociétés suivantesSujets suivants (hashtags) Publication de mises à jourPublication d’articlesParticipation ou création de groupesParticipation à ProFinderAjout de services professionnelsEt plus

Profitez du meilleur réseau en ligne professionnel au monde

Avec plus de 660 millions de membres dans plus de 200 pays et territoires dans le monde, LinkedIn est le réseau social n ° 1 pour construire votre marque personnelle et professionnelle.

Il n’y a pas de meilleur endroit pour se connecter avec des personnes qui répondent à des critères spécifiques – ou dans de nombreux cas, peuvent être introduites par une connexion mutuelle.

Chaque fois que vous ajoutez une nouvelle connexion sur LinkedIn, votre portée potentielle ne se contente pas d’augmenter d’une unité, elle augmente de façon exponentielle.

LinkedIn donne également à tout le monde de nombreux outils pour se promouvoir et promouvoir nos organisations, tout en aidant les autres membres de notre réseau à gagner en visibilité. C’est un endroit pour se faire découvrir, se faire embaucher, rencontrer de nouvelles personnes, devenir un leader d’opinion et augmenter sa valeur nette.

LinkedIn est également devenu une ressource de premier plan pour obtenir des informations pertinentes sur vos connexions, ainsi que des nouvelles en temps opportun.

Il existe de nombreuses façons d’utiliser LinkedIn, mais cela commence par un profil soigneusement conçu. En suivant les étapes ci-dessus, vous serez bien sur votre chemin!

