Consommation: le verrouillage perturbe les achats en ligne, triple les ventes de produits alimentaires et de vins

Les Italiens, contraints de rester chez eux en raison des restrictions dues au verrouillage, se sont déchaînés dans les achats en ligne.

Au cours du premier mois de verrouillage (9 mars – 5 avril), selon ce qui ressort d’une analyse de Payback, la plateforme de marketing numérique multipartite du groupe American Express, il s’agit de la plateforme de marketing numérique multipartite innovante, augmentation nette des achats en ligne (+ 70% par rapport à la même période l’an dernier), poussé par catégories de nourriture et de vin (+ 227%) e divertissement (+ 112%), suivi par la technologie (+ 64%), mode et maison (+ 29%) et enfin soins personnels et bien-être (+ 9%).

Si vous analysez les achats d’épicerie effectués dans les magasins, vous pouvez voir le bond en avant dans les condiments et conserves (+ 230%), congelés (+ 180%) et les soins à domicile (+ 150%).

Ces pics avaient une distribution inégale le long de la péninsule, en relation avec la propagation du virus et la succession d’annonces de verrouillage progressif: le nord qui a enregistré un pic de croissance plus marqué la dernière semaine de février, égal à + 18% par rapport à à la valeur moyenne de janvier, alors qu’après le blocage du 9 mars, la région centre-sud a enregistré la plus forte croissance, atteignant un pic de plus de + 30%.