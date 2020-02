ConsulenTia, le rideau tombe sur l’édition 2020. Plus de 3100 participants

Il y avait plus de 3 100 participants à l’édition VII Capitoline de ConsulenTia20, la plus grande nomination de conseillers financiers, qui s’est terminée aujourd’hui à l’Auditorium Parco della Musica de Rome, avec le patronage de l’OCF, de la région du Latium, de Roma Capitale et de la ville métropolitaine de Roma Capitale.

“édition spéciale“, Ouvert à tous les conseillers financiers inscrits et non-associatifs, a vu la participation de plus de 50 partenaires, dont des sociétés et réseaux de gestion d’actifs, 3 partenaires médias et 13 sympathisants médias et plus de 50 intervenants. “Notre valeur est un service de grands défis”, affirme la manifestation, résume le message de trois jours, soulignant le rôle du pivot du consultant financier dans la gestion de l’épargne italienne et les objectifs de croissance que la catégorie se fixe.

«Les chiffres et la satisfaction recueillis sur le contenu que nous avons apporté à Rome confirment que l’événement est reconnu comme une excellente marque pour le secteur du conseil financier ainsi qu’un arrêt obligatoire pour tous les acteurs de ce monde, principalement les consultants. financières qui, réunies sous le toit de ConsulenTia, ont discuté des problèmes les plus actuels de la profession “, a-t-il déclaré. Germana Martano, directrice générale d’Anasf. Croissance et durabilité ont été les maîtres mots de ces trois jours, à partir des discours des protagonistes de “Une heure avec …”, lors de la conférence inaugurale qui a pris aujourd’hui la photo du secteur, anticipant les domaines d’investissement des réseaux de conseil dans les prochains ans, jusqu’à la conférence de ce matin, intitulée “Re-génération: off to the young”, qui ne pouvait que parler de l’avenir, “démontrant l’approche prospective qui a toujours caractérisé notre Association”, comme le souligne Maurizio Bufi, président de l’Anasf.

Après l’intervention suggestive de l’animateur de radio et du conteur Matteo Caccia, qui a proposé un parallélisme entre la figure du conseiller financier, confronté à de nouveaux défis, et le loup en dispersion, tous deux emblème du renouveau, possible uniquement par une nouvelle exploration de lui-même et en même temps de nouveaux territoires à conquérir, sont de nombreuses pistes de réflexion ont été fournies aux panélistes de la table ronde.

Pour en parler, avec la modération de Jole Saggese on a: Andrea Barchiesi, Fondateur et PDG Reputation Manager, Maurizio Bufi, Michele Antonio Fino, professeur agrégé de principes fondamentaux du droit européen de l’Université des sciences gastronomiques de Pollenzo – Bra, Marco Gay, PDG de Digital Magics, Marco Tofanelli, Secrétaire général d’Assoreti et Gianfranco Torriero, directeur général adjoint d’ABI.

Résolu également grâce à des contributions vidéo qui racontent des histoires de succès et de renouvellement d’autres secteurs, tels que l’agriculture, l’édition et l’artisanat, la conférence a été l’occasion d’une comparaison sur les dynamiques qui peuvent favoriser la perception de professions, en ce qui concerne celui de consultant financier, également parmi le public des nouvelles générations, qui grâce à un mécanisme de mentorat inversé peuvent échanger leurs connaissances technologiques avec l’expertise de collègues seniors. Le secteur peut ainsi atteindre un double objectif: le chiffre d’affaires générationnel dans la catégorie des conseillers financiers et l’innovation dans la profession.

Le troisième jour de travail s’est poursuivi avec deux rendez-vous parallèles: le séminaire de formation réservé aux membres sur la finance comportementale, par le prof. Ruggero Bertelli

de l’Université de Sienne, qui a présenté quelques règles pour la construction du portefeuille, pour l’évaluation des performances et pour la communication des résultats au client, suivant une approche de Finance comportementale, où la valeur du service est correctement perçue; et la leçon spéciale d’economic @ mente, un voyage avec des lycéens pour découvrir les règles de base de l’économie personnelle, sous la direction de Sergio Sorgi de Progetica et salutations institutionnelles de Magda White, Chef de la banque du service de protection des clients et de lutte contre le blanchiment d’argent et de la supervision financière de la Banque d’Italie.

«Il est désormais clair, et c’est depuis la première édition de ConsulenTia, qu’Anasf est en mesure d’anticiper les besoins de mise à jour et de comparaison non seulement de ses collaborateurs mais de l’ensemble de la catégorie, en maintenant un haut niveau de qualité des rendez-vous qu’il met en place. calendrier “: le président Anasf a donc souhaité commenter le dernier jour de l’événement. “Cette année, nous savons que nous avons encore une fois dépassé les attentes des participants, même avec ce dernier moment Anasf qui a souhaité inviter des intervenants et des collègues à faire place aux jeunes, dans un débat dynamique construit sur des idées innovantes. Nous savons bien que notre catégorie a besoin d’une forte poussée vers l’avenir et que le moteur de ce nouveau développement doit être les nouveaux leviers. Le thème du changement de génération a été transversal dans les sept éditions nationales de l’événement mais aussi au fil des années de l’activité de l’Anasf, qui a toujours été le champion de ce renouveau dans la profession.

Si nos appels dans le passé n’ont pas été écoutés, nous espérons que cette fois-ci aura également fourni une nouvelle interprétation, à travers des exemples gratifiants d’autres secteurs, pour s’inspirer et être inspiré pour résoudre le soi-disant problème des jeunes. Ce doit être la priorité de l’industrie de rendre notre profession attrayante, si importante pour la société et pour le tissu économique italien et si stimulante et excitante quand nous savons que nous avons rempli une fonction pour nos clients qui améliorera leur bien-être futur. Maintenant, nous devons également prendre soin des nôtres et pour ce faire, nous avons besoin de l’engagement concret de chacun “, a conclu Maurizio Bufi.