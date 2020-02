Consulentia20 Live – WSI Talks: technologie, ESG et défis du marché (VIDEO)

5 février 2020, par Alessandro Chiatto

La révolution technologique en cours, la durabilité et les défis du marché de cette année 2020. Nous en parlons avec Luca Tobagi de Invesco et Lorenzo Alfieri de JP Morgan AM pendant l’événement Consulentia20 à l’Auditorium Parco della Musica de Rome.

Liveblog en cours: les mises à jour sont automatiques

Si vous souhaitez des mises à jour sur ConsulenTia, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: