Consultants: entre démographie et technologie, le vrai défi est de se transformer

Quels sont les vrais défis des conseillers financiers aujourd’hui? Convaincre les clients d’investir sur le long terme, les changements sociodémographiques, la révolution technologique, etc. On en a beaucoup parlé pendant Consulentia20, événement organisé par Anasf qui voit la catégorie confrontée à de nombreuses situations. Environ 1 700 milliards sont déposés sur les comptes bancaires italiens et les convaincre d’investir est une tâche difficile. Les consultants doivent également investir en eux-mêmes dans la formation, ainsi que pour se professionnaliser, pour faire face aux nombreux défis auxquels ils sont confrontés.

Démographie et technologie

“Le monde a extraordinairement changé, notre mission est d’accompagner le client dans la réalisation de ses projets de vie”, explique-t-il Stefano Volpato, directeur commercial de Banca Mediolanum. «Il est clair que ces projets sont très fortement influencés par les changements sociodémographiques, et ce sont ces changements qui me font dire que la saison que nous allons vivre peut être vraiment extraordinaire pour ce métier. Le métier de conseiller financier a toujours été important pour les épargnants, précisément en raison de sa capacité à générer de la valeur. À l’avenir, cette profession deviendra essentielle. Je dis cela parce que le conseiller financier rassemble trois caractéristiques particulières: le temps de relation, fondamental pour comprendre le client que nous avons devant nous; une approche correcte pour trouver la solution appropriée; une compétence spécifique qui devient fondamentale ».

Sur la même longueur d’onde Marco Bernardi, directeur général adjoint de Banca Generali, qui ajoute également un autre aspect: “L’évolution démographique est une tendance à prendre en compte non seulement dans notre secteur. Le fait que le public italien se retire également légèrement du monde des retraites requiert un engagement et un rôle différent, également sur le plan social, de la part des acteurs de l’épargne. De l’autre côté, il y a le thème de la technologie et le changement dans les habitudes de consommation que les nouvelles générations auront et continueront d’avoir, thème qui doit être examiné avec beaucoup d’attention mais qui n’interdira pas le professionnalisme d’un interlocuteur de référence qui continuera d’être la personne qui contribuera à gagner du temps et à prendre les bonnes décisions sur des questions très complexes “.

«D’accord, la technologie, mais nous ne devons pas perdre la capacité d’être empathique. Aucune application et aucun ordinateur n’ont des yeux qui brillent quand ils racontent quelque chose et de ce point de vue, nous devons être très très conscients “, la discussion sur le thème de Paolo Martini, directeur général et directeur général de Azimut Holding.

Transformez-vous

Les prétendues mégatendances ne sont pas les seuls protagonistes du changement en cours et cela l’explique clairement Nicola Viscanti, responsable du réseau des conseillers financiers de Widiba: “Le vrai défi pour les consultants est de continuer à faire ce qu’ils font dans la dernière période: la transformation de leur rôle de gestionnaire de la partie titres du client en consultant d’actifs. Le consultant doit devenir l’homme de confiance du client et prend soin de tous ses besoins au niveau financier, non seulement physiquement mais également juridique, il suffit de penser à l’entrepreneur client qui a, donc, également un accompagnement de ce point de vue . Qu’est-ce que cela implique? D’une part, un grand effort des entreprises pour élargir la gamme de produits et de partenariats, d’autre part le consultant financier doit se remettre en question et évoluer du point de vue de la formation “.

Un autre point de vue très intéressant est celui de Stefano Lenti, chef du secteur des conseillers financiers et des banquiers IWBank PI. «Le vrai défi est la croissance. En dix ans, le nombre de clients gérés par un consultant n’a augmenté que de 10 à 15 unités. Le consultant s’est révélé très bon dans la gestion des clients existants, mais un besoin fondamental est une expansion de la clientèle suivie. Cela peut se produire grâce à l’utilisation du numérique, mais surtout à travers quelque chose de plus profond. Le consultant doit revenir aux origines du métier, revenir pour mettre en œuvre ses compétences professionnelles, mais aussi les compétences relationnelles et commerciales qui conduisent à élargir un spectre de clients qui permet une croissance dans l’ensemble du secteur ».

Paolo Martini d’Azimut met également fortement l’accent sur la formation: «Je pense que les réseaux de conseillers financiers doivent élever le niveau de compétences et de professionnalisme, car il ne fait aucun doute que jusqu’à récemment, avec moins de sensibilisation des épargnants, ce métier pouvait se faire avec de très fortes compétences relationnelles mais avec moins de compétences techniques et de compétences techniques. Aujourd’hui, cependant, un client moyen-haut de gamme a besoin de compétences importantes où l’équipe est une clé évidente du succès et je pense que ce sera la seule façon de travailler sur un certain type de cible client dans les années à venir. “

salaire

«Mifid 2 n’a pas atteint les objectifs souhaités et représente un coût supplémentaire pour les entreprises et les banques. En tant que système, nous n’avons pas fait bonne impression “, poursuit Viscanti. “Dans cette transformation de système, nous avons fait un pas en arrière, de nombreuses entreprises sont passées d’une architecture ouverte à un modèle de conseil guidé et ont saisi l’occasion, parfois, de réduire la rémunération des conseillers financiers. Nous sommes partis de Mifid pour parler d’une plus grande transparence, mais au final il y a un risque que le sujet le plus faible, le consultant, paie plus pour les conséquences “. “Si nous allons voir la situation en détail, nous pouvons voir qu’il y a un développement important en termes de masses qui répond à ce seul thème. En 2018, la part de marché des conseillers financiers était estimée à 12%, en un an nous l’avons portée à près de 15%. Il s’agit d’un test décisif de cette évolution que nous verrons certainement dans les années à venir “, déclare Stefano Volpato.