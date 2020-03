Consultants financiers et coronavirus, les indications de l’Anasf en voyage

25 mars 2020, par Massimiliano Volpe

Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique, du caractère particulièrement répandu de l’épidémie et de l’augmentation des cas sur le territoire national, de nouvelles dispositions ont été introduites le 22 mars par le Président de la République (Arrêté du Premier Ministre du 22 mars 2020) afin de combattre et contenir la propagation du coronavirus.

Anasf dans une note souligne que toutes les activités de production industrielle et commerciale ont été suspendues, à l’exception de ceux indiqués à l’annexe 1 qui comprennent, entre autres, également les activités financières et d’assurance avec Ateco Code 2007 allant de 64 à 66.

la un conseiller financier qualifié pour des offres hors site peut donc continuer à exercer son métier ayant le Code Ateco 66.19.21 – conseillers financiers (aujourd’hui conseillers financiers).

À cette fin l’Anasf rappelle que tout mouvement hors de son domicile ou de sa résidence doit être prouvé par une “autocertification spécifique” avec laquelle il attestera, sous sa propre responsabilité également d’un point de vue pénal, la nécessité et l’exigence de travail étroites et indifférentes. Pour plus d’informations, veuillez vous référer à la FAQ préparée sur la manière d’exercer l’activité du conseiller financier autorisé à faire l’offre.

Enfin, l’Association rappelle qu’il est également essentiel que les conseillers financiers adhèrent de la manière la plus restrictive à toutes les règles et donc éviter autant que possible tout mouvement à l’extérieur de votre domicile / bureau, en utilisant le téléphone, le courrier et les messages pour un contact direct avec leurs clients.

