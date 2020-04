Consultants financiers: Giacomelli se rend chez IW Bank pour diriger le réseau

2 avril 2020, par Massimiliano Volpe

Nouvelles au sommet de IW Bank. Massimo Giacomelli, 56 ans, est le nouveau chef du réseau de conseillers financiers et de gestionnaires de patrimoine d’IWBank.

Giacomelli, qui dans sa fonction rendra compte au directeur général Dario Di Muro, est un professionnel bien connu du secteur du conseil financier. En plus de 30 ans d’expérience, il a acquis des compétences éprouvées en gestion stratégique dans la mise en œuvre de projets avancés liés au développement et à la consolidation d’importantes réalités financières.

«Je considère Massimo comme un« consultant pour consultants », la bonne personne pour améliorer les compétences et la spécialisation de nos 700 professionnels entre consultants et gestionnaires de patrimoine. Au cours de ses trente ans de carrière, il a pu occuper des postes de responsabilité croissante, une progression qui lui a permis de connaître les différents besoins des professionnels du conseil financier.

C’est un élément qui le place dans les meilleures conditions pour apprécier et pouvoir capitaliser sur les spécificités du modèle économique qui nous distingue, que nous considérons comme absolument gagnant également grâce aux synergies avec notre maison mère, UBI Banca. ” “il a commenté Dario Di Muro, Directeur général d’IWBank.

Giacomelli a une longue carrière dans le monde du conseil financier qui a commencé dans le domaine indépendant, puis consolidé au sein de plusieurs grandes sociétés bancaires.

Après de brèves expériences dans Banco di Santo Spirito et SIM Constitution, Massimo exerce depuis plus de 20 ans son activité au sein du Groupe Monte Paschi di Siena, en assumant des rôles de responsabilité croissante, jusqu’à contribuer à la naissance et au développement Widiba pour lequel il a occupé le poste de Financial Advisor Network Manager pendant quatre ans. La dernière étape avant l’atterrissage dans IWBank lui a pris près de deux ans Groupe Azimut, avec le poste de directeur exécutif et partenaire de la division Azimut Global Advisory.

