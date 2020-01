Consultants financiers: les thèmes de la convention IWBank

Heure de la convention également pour les conseillers financiers IW Bank Private Investment. Confirmation d’un modèle économique capable d’anticiper et d’interpréter les évolutions d’un marché en constante évolution, définissant des objectifs de croissance ambitieux à moyen terme, à poursuivre également grâce à l’adoption d’un nouveau paradigme de service, celui d’Advanced Consulting.

Ce sont les éléments centraux du rapport d’ouverture de la Directeur général Dario Di Muro, qui à l’Université Bocconi de Milan – en présence du président de l’IWBank Massimo Capuano – a commencé les travaux du Convention nationale Smart-IWBankers en action devant les quelque 700 conseillers financiers et 300 employés de la Banque du Groupe UBI Banca actifs dans l’offre de produits et services de conseil, de trading et de banque en ligne.

“Avec la Convention d’aujourd’hui, qui a un caractère fondateur, nous fixons les valeurs qui inspirent notre travail, résumées par l’acronyme SMART (Sustainability, Method, Ambition, Results, Transparency), et à la base de nos futurs plans de développement. Après une année 2019 qui s’est terminée avec tous les principaux indicateurs économiques en croissance marquée, nous pouvons affirmer aujourd’hui fermement qu’IWBank est reconnue comme l’une des réalités les plus dynamiques et les plus attractives du scénario concurrentiel actuel “- a-t-il souligné Di Muro.

Dans un contexte de marché qui se révèle de plus en plus difficile d’un point de vue réglementaire et technologique, la Banque interprète l’évolution des besoins des clients en recherche constante de formes de conseil étendues et personnalisées, à travers le lancement de IWProAdvice.

Une plateforme technologique de pointe – en avant-première à la Convention – qui donne accès à un nouveau modèle de service, permettant aux professionnels d’IWBank d’étendre leur champ d’action aux domaines non financiers des actifs du client, tels que l’immobilier et la gestion des étapes successives.

Le lancement du Conseil avancé marque la transition d’une rémunération basée sur les produits à une rémunération basée sur le service offert et ne représente que la dernière pièce d’un modèle économique gagnant, en particulier à l’ère Mifid 2, grâce à une plate-forme véritable architecture ouverte sur chaque produit, de l’offre de fonds communs de placement – avec environ 6000 fonds de 50 sociétés de gestion – au secteur de l’assurance-vie avec la présence de trois partenaires principaux, jusqu’au secteur des certificats, avec l’offre de cinq émetteurs.

Le développement de IWProAdvice il a été rendu possible grâce à l’appartenance à l’une des principales sociétés bancaires italiennes, comme Groupe UBI Banca, et la réalisation d’investissements importants sur le plan technologique. Ce service génère également d’importantes synergies avec les structures de banque d’investissement de la société mère, permettant à IWBank de mettre à la disposition du client des services de conseil d’entreprise avancés tels que fusions et acquisitions, private equity, trust et successeurs.

Confirmant l’importance d’IWBank pour l’architecture et l’approche de marché d’UBI Banca, la direction du Groupe a également assisté à la Convention: Letizia Moratti, Président du conseil d’administration, Victor Massiah, Directeur Général, et les Directeurs Généraux Délégués, Frederik Geertman et Elvio Sonnino.

«Je tiens à souligner que l’étendue de l’offre qui nous distingue requiert une attention constante à la formation des conseillers financiers, à qui nous donnons le maximum de valeur compte tenu du rôle stratégique couvert également dans la perspective d’un développement ultérieur du réseau. En 2019, l’accent a été mis sur l’évolution du modèle d’entreprise au sein d’un vaste programme de gestion du changement.En 2020, nous continuerons à garantir à nos IWBankers l’accès non seulement à des programmes de formation académique de haut niveau, mais également à des événements expérientiels de haut niveau. profil de certaines des réalités pionnières internationales du changement dans leurs domaines respectifs “, a-t-il commenté Di Muro.

À la fin de son discours, le directeur général a décrit les objectifs stratégiques d’IWBank, à poursuivre dans les plus brefs délais. Alors que sur le front des masses gérées, à partir des 13 milliards estimés fin 2019, l’objectif est d’atteindre i 20 milliards de masses, en ce qui concerne le Financial Advisors Network, la barre a été fixée à 1000 unités, sur les quelque 700 qui lui appartiennent actuellement.