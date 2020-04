Consultants financiers: nouvelle campagne de communication institutionnelle en cours

14 avril 2020, par la rédaction de Wall Street Italia

Nouvelle campagne de communication institutionnelle pour l’OCF, l’organe de surveillance et tenue du registre unique des conseillers financiers. En continuité avec la précédente, la campagne de communication 2020 s’inscrit dans le contexte actuel d’une urgence sanitaire liée à la propagation de Covid-19, et a pour objectif spécifique de faire valoir la valeur du conseil en termes de sauvegarde de la protection.

“La campagne de communication vise à insuffler un sentiment de sécurité et de sérénité en contactant un consultant financier inscrit au registre et encadré par l’OCF dans une période particulièrement complexe comme celle actuelle”, a commenté le Vice-président Maurizio Donato.

Selon ce qui a été annoncé, la campagne de communication se déroulera exclusivement sur les chaînes numériques, en ligne avec les nouvelles tendances de la consommation médiatique par la population italienne, et sera déclinée sur les vidéos disponibles sur le portail OCF et (www.organ.it) et sur Youtube (https://rebrand.ly/OCF_2020).

