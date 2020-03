Consultation sur l’usine de Constellation Brands risque d’investir: AmCham

Les entreprises d’AmCham ont généré 2,5 millions d’emplois directs et six millions d’emplois indirects, ce qui représente plus de 21% du PIB national et 20% des investissements directs étrangers (IDE). En 2019, le pays a levé 32,9 milliards de dollars pour ce concept, 4,2% de plus qu’en 2018, selon les données du ministère de l’Économie.

Incitations à l’incertitude

Le PDG d’AmCham a appelé le gouvernement fédéral à accorder des incitations fiscales qui permettent aux entreprises de minimiser l’impact de la pandémie de Covid-19 au Mexique et de préserver les sources d’emploi.

Parmi celles-ci figurent la déduction des avantages sociaux, la rationalisation du remboursement de la TVA – en particulier pour les petites entreprises – et l’exonération ou la suppression de certains impôts tels que les ISR – en particulier pour les personnes à faible revenu -, entre autres.

L’appel intervient un jour après que le Conseil de coordination des entreprises (CCE) a demandé au gouvernement d’accorder un soutien aux entreprises où les suppressions d’emplois sont inévitables, de donner aux travailleurs au moins un salaire de subsistance, ainsi que de former une commission économique. tripartite, composé de syndicats, d’entreprises et du gouvernement, afin d’atténuer l’impact économique que la pandémie de coronavirus va générer dans le pays,

López Mestre a également demandé de normaliser les protocoles de santé entre les différents niveaux de gouvernement afin d’attaquer efficacement la pandémie, ainsi que d’établir un canal de communication clair avec la population et de transmettre les bons messages de confiance pour l’investissement: «Si dans des conditions normal c’est important, dans une situation comme ça ça devient encore plus ».

Ce que nous ferons au cours des prochaines semaines sera essentiel pour définir l’impact que cela peut avoir sur la santé et l’impact économique.

Ana López Mestre, vice-présidente et directrice générale d’AmCham

La femme d’affaires souligne qu’il est encore prématuré de connaître le degré d’impact que cette éventualité peut avoir sur le pays et les affaires, bien qu’il soit clair que l’impact qui obligera les entreprises et les organisations à revoir les prévisions et les budgets, y compris les investissements dans ce 2020.

“Nous sommes très tôt (pour l’estimer). Il vaut mieux le prendre avec prudence et profiter de ce temps pour se préparer et prendre des mesures qui font la différence », conclut-il.

.