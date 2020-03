Consultez ce site Web pour l’épicerie en stock près de chez vous – .

L’épicerie pendant la pandémie de coronavirus COVID-19 est l’une des nombreuses choses banales que nous tenions pour acquises et qui a radicalement changé.

Les détaillants comme Target et Walmart ont réduit leurs heures d’ouverture, mis en œuvre des directives de distanciation sociale et les produits que vous souhaitez, il va sans dire, ne sont pas toujours en stock.

Deux étudiants ont créé un site Web, Instok.org, qui vérifie les détaillants près de chez vous pour vous faire savoir quels articles sont, comme son nom l’indique, en stock.

L’achat de produits d’épicerie et d’autres articles ménagers essentiels pendant la crise des coronavirus est devenu un défi logistique complexe à surmonter. Ne vous souciez pas de l’aspect sécurité – assurez-vous de garder une bonne distance des autres acheteurs, de pratiquer une bonne hygiène et de vous désinfecter les mains. Les épiceries et autres magasins comme Target ont généralement raccourci les heures d’ouverture à cause de la pandémie. De plus, vous ne pouvez pas compter sur une garantie des articles que vous souhaitez être en stock dans votre magasin préféré à proximité, comme nous le tenions tous pour acquis les jours précédant cette crise.

Vérifier les sites Web pour les articles en stock avant de vous rendre au magasin est probablement une bonne idée, de sorte que vous ne jetez pas les dés pour savoir si un article est réellement là ou non (bien que ce soit encore un peu un pari, car je ‘ai trouvé de nombreux cas où un site dit que quelque chose comme un article est là mais en “disponibilité limitée”, ce qui signifie qu’il peut ou non être là). Au lieu de vérifier plusieurs sites pour différents articles, cependant, deux étudiants de l’Université du Texas ont construit un site Web à guichet unique (Instok.org) qui vous permet de taper des articles spécifiques et de voir où tout cela est en stock près de chez vous.

Les étudiants sont respectivement Rithwik Pattikonda et Darshan Bhatta, étudiant en deuxième année et étudiant de première année, étudiant en informatique. Pattikonda a déclaré à USA Today qu’il avait eu l’idée de construire le site quand il a vu ses parents avoir du mal à localiser les produits d’épicerie essentiels. “Au lieu d’aller dans sept ou huit magasins”, a-t-il déclaré au journal, “(les visiteurs du site) peuvent choisir un ou deux magasins et obtenir leurs articles.”

Voici ce que vous voyez sur la page de recherche Instok, après avoir entré un élément que vous souhaitez rechercher, puis un code postal. Dans ce cas, j’ai choisi de rechercher du pain et d’entrer un code postal pour le centre-ville de Chicago. Les résultats pour Target sont en haut, mais vous pouvez continuer à faire défiler la page pour les autres détaillants:

Le site offre également une option pour surveiller le stock d’articles et vous envoyer un message texte lorsqu’un article que vous voulez est de retour en stock. A noter également, le site prend ses informations directement sur les sites internet des revendeurs eux-mêmes, en vous disant un peu de temps.

Il fournit un petit détail supplémentaire sur des détaillants spécifiques, comme Walgreens:

