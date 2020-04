Conte communiquera le plan de la phase 2 dans la semaine: “Irresponsable d’ouvrir tout. Immédiatement”

Il semble presque certain que la phase 2 commencera le 4 mai. Mais pour obtenir des détails précis, nous devrons attendre quelques jours de plus. Dans la semaine, comme il l’a écrit aujourd’hui Le Premier ministre Giuseppe Conte dans un long post publié sur les réseaux sociaux «J’espère vous communiquer ce plan et vous expliquer les détails de ce programme complexe. Une prévision raisonnable est que nous l’appliquerons à partir du 4 mai prochain “.

“Dans ces heures, le président du Conseil poursuit sans relâche, le travail du gouvernement, assisté de l’équipe d’experts, afin de coordonner la gestion de la” phase deux “, celle de la coexistence avec le virus. Comme vous le savez déjà, les mesures restrictives actuelles ont été prorogées jusqu’au 3 mai. “

Conte explique:

“De nombreux citoyens sont fatigués des efforts déployés jusqu’à présent et souhaite un assouplissement significatif de ces mesures voire leur suppression totale. Ensuite, il faut que les entreprises et les activités commerciales recommencent le plus tôt possible. J’aimerais pouvoir dire: rouvrons tout. De suite. Nous partons demain matin. Ce gouvernement a fait de la protection de la santé des citoyens une priorité, mais il n’est certainement pas insensible à l’objectif de préservation de l’efficacité du système de production. Mais une telle décision serait irresponsable. Cela ferait monter la courbe de contagion de manière incontrôlée et annulerait tous les efforts que nous avons déployés jusqu’à présent. Tous ensemble. A ce stade, nous ne pouvons pas nous permettre d’agir en nous fiant à l’improvisation. Nous ne pouvons pas abandonner la ligne de la plus grande prudence, même dans la perspective d’un redémarrage. Nous ne pouvons pas compter sur des décisions impromptues pour satisfaire une partie de l’opinion publique ou pour répondre aux demandes de certaines catégories de production, de sociétés individuelles ou de régions spécifiques. L’assouplissement des mesures doit se faire sur la base d’un plan bien structuré et articulé. Nous devons rouvrir sur la base d’un programme qui prend en compte tous les détails et croise toutes les données. Un programme sérieux et scientifique. Nous ne pouvons nous permettre de laisser de côté aucun détail, car l’assouplissement entraîne le risque réel d’une augmentation décisive de la courbe de contagion et nous devons être prêts à contenir cette ascension au minimum, afin que le risque de contagion soit avant tout “tolérable”. compte tenu de la réceptivité de nos hôpitaux ».

En parlant de entreprises, Conte a expliqué:

«Nous ne pouvons pas nous limiter à exiger, de la part de chaque entreprise, le respect du protocole de sécurité au travail que nous avons également préparé pour cette épidémie. Il faut aussi évaluer les flux de travailleurs que génère la réouverture de cette entreprise. Les pourcentages de ceux qui utilisent les transports publics, les transports privés, à quels moments, avec quelle densité. Comment garantir la distance sociale dans les moyens de transport? Comment éviter la surpopulation, les fameux “heures de pointe”? Comment encourager l’utilisation de modes de transport alternatifs et décongestionnants? Nous avons obtenu des résultats importants, qui sont à l’étude dans d’autres pays. Nous devons également consolider ces résultats dans cette nouvelle phase. Ce programme doit avoir une empreinte nationale, car elle doit offrir une réorganisation des modalités de prestation de serviceset, repenser les modes de transport, nouvelles règles pour les activités commerciales “.

Enfin, le Premier ministre bloque la vol vers l’avant de certaines régions du nord, en appuyant pour rouvrir tôt: