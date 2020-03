Conte: “L’UE utilise un fonds d’épargne d’État pour faire face à des chocs sans précédent”

Le premier ministre Giuseppe Conte demandé à l’Union européenne d’utiliser «toute la puissance de feu» du Fonds d’épargne de 500 milliards d’euros pour faire face à la crise économique du continent. Non seulement pour l’Italie, mais pour tous les pays touchés par le coronavirus.

“La politique monétaire seule – explique dans une interview au Financial Times – ne peut pas résoudre tous les problèmes. Le Mes (Mécanisme européen de stabilité, également connu sous le nom de Fonds d’État à l’épargne) a été créé différents types de crises à l’espritmaintenant, il doit être adapté aux nouvelles circonstances afin de pouvoir utiliser toute sa puissance de feu. “

Selon Conte, «la voie à suivre est celle de ouvrir une ligne de crédit pour tous les États membres, jen les aider à lutter contre les conséquences de l’épidémie de Covid, sur la base d’une condition de pleine responsabilité de chaque pays membre quant à la manière dont les ressources sont dépensées. “

“Nous sommes confrontés à un choc global et exogène, sans précédent dans l’histoire moderne – souligne le premier ministre dans l’interview avec le journal britannique – Et, en tant que dirigeants politiques, nous sommes appelés à faire des choix nécessaires, courageux, parfois même tragiques” .

L’Italie a été le premier pays européen à imposer de sévères restrictions à la liberté de circulation des personnes ainsi qu’aux activités économiques et maintenant d’autres États la suivent, note le journal.

“Malheureusement – dit Conte – d’autres pays européens commencent maintenant à traverser la même situation difficile que celle que nous avons connue ces dernières semaines. Et je peux vous dire que chaque jour est un jour lourd. J’exprime toute ma solidarité au peuple et aux dirigeants qui sont aujourd’hui confrontés à la terrible situation à laquelle le peuple italien et moi sommes déjà confrontés ».

Selon le premier ministre, “L’exemple italien” la réponse au virus aidera également d’autres pays.

“De nombreux pays suivent nos mesures … il s’agit d’une situation sans précédent qui nous affecte tous. Malheureusement – Conte est obligé de répéter – il n’est pas possible de prédire quand nous pourrons revenir à la normale. Ce n’est que dans quelques jours, sur la base des évaluations du comité technico-scientifique, que je pourrai évaluer l’efficacité des mesures que nous avons prises “.