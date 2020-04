Conte revient défendre les coronabonds. Et il explique: “MES a une mauvaise réputation”

Alors que le Conseil européen n’est qu’à quelques jours, le jeudi 23 avril, la premier Giuseppe Contet revient à l’attaque, défendant le rôle du coronabond pour sortir de la crise dans laquelle la zone euro s’est terminée à cause de la pandémie de coronavirus.

Il l’a fait dans une interview au journal allemand Sueddeutsche Zeitung, soulignant que l’UE a besoin de toute sa puissance de feu “en réponse à la crise économique générée par le coronavirus”, notamment par le biais de titres communs “. Le Premier ministre souligne que “Nous vivons le plus grand choc de la guerre” et “l’Europe doit également y répondre”.

Quant à Mes, Conte explique qu’en Italie il a une mauvaise réputation:

“Nous n’avons pas oublié que les Grecs, lors de la dernière crise financière, ont été invités à faire des sacrifices inacceptables pour obtenir les crédits”, a déclaré le Premier ministre, soulignant ainsi la ligne à partir de laquelle notre pays n’a pas l’intention de se retirer.

Les critiques sur l’attitude de l’Europe à l’égard de l’Italie ne manquent pas.

“Il est incontestable: L’Italie a été laissée seule“Explique le Premier ministre, ajoutant que la méfiance croissante des Italiens dans l’UE” découle du fait que nous nous sentons abandonnés précisément par les pays qui bénéficient de cette Union “. “Prenons l’exemple dePays-Bas, qui avec le suo le dumping fiscal attire des milliers de multinationales, qui y déménagent leur siège social, et qui reçoivent un flux massif de recettes fiscales, qui est retiré aux autres partenaires de l’Union: 9 milliards d’euros chaque année, comme le rapporte une analyse du Tax Justice Network “, précise Conte.

De nombreux pays européens – poursuit Conte – n’ont jusqu’ici examiné que leurs propres avantages, l’Allemagne a “une balance commerciale supérieure aux règles de l’UE” et avec cet excédent, elle n’agit pas comme une locomotive mais comme un “frein pour l’Europe”.

Tout cela pendant que le plan avec lequel il prend forme la Commission européenne il espère s’entendre sur les dirigeants de l’Union lors du sommet vidéo de jeudi prochain.

Selon les rapports de la République, la réponse pourrait être un Plan de 1000 milliards à lever sur les marchés avec des obligations européennes gérées par la Commission, à verser aux pays les plus touchés par la pandémie en partie sous forme de subventions, en partie sous forme de prêts à faible taux d’intérêt à rembourser au plus tôt 20 ans.

Espagne: un fonds de 1 500 milliards d’euros financé par une dette perpétuelle

En attendant, dans la perspective du Conseil européen, l’Espagne met sa proposition sur la table: un fonds de 1 500 milliards d’euros financé par une dette perpétuelle pour faire face à la crise provoquée par Covid-19.

«El Pais», écrit-il, ajoutant que le gouvernement espagnol est clair que le jeu post-coronavirus se joue en Europe et que les chances de reprise des économies les plus touchées, comme l’Espagne et l’Italie, dépendent d’une grande «Plan Marshall» dans l’UE dans les années à venir, ils ont fait savoir à Moncloa, le siège du Premier ministre, écrit le journal.

C’est pourquoi Pedro Sanchez a décidé de “jouer dur” lors de la prochaine réunion de jeudi, en présentant la proposition du “fonds financé par la dette perpétuelle à répartir sous forme de transferts – et non sous forme de dette – entre les pays les plus touchés par la crise”.