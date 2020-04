Continental et Vitesco présument le moteur à combustion interne en 2035

La société allemande de composants Continental possède une division de chaîne cinématique qui est déjà une société pratiquement indépendante, Vitesco. Ensemble, ils feront face à la mort attendue des moteurs à combustibles fossiles et ouvriront la voie de l’électromobilité.

Depuis janvier 2019, la division transmission de Continental est indépendante. Quelques mois plus tard, en octobre, il est devenu une unité distincte de Continental: Vitesco Technologies. Vitesco vient du mot latin “vita” (vie) et prend les valeurs d’énergie, de vitesse et d’agilité.

Avec cette décision, Continenta gagne en agilité, car sa division de moteurs spécialisés peut réagir plus rapidement aux changements du marché. Sa gamme de technologies s’étend des systèmes d’injection dans les moteurs thermiques à l’électricité pure, en passant par les hybrides légers et haute tension.

Andreas Wolf, le PDG de Vitesco depuis l’automne, est un cadre très demandé par différents constructeurs qui ont rapidement dû électrifier leur gamme de modèles pour réduire leur facture avec l’Union européenne en raison des futures sanctions pour dépassement du Limite moyenne de CO2 de 95 g / km.

La plupart des autocollants ECO codés sont fabriqués avec des systèmes hybrides de Vitesco (anciennement Continental Powertrain)

Dans une interview avec Automotive News, Wolf a sorti quelques perles très intéressantes. Vitesco calcule qu’au milieu de cette décennie, 40% des motorisations auront un certain type d’électrification, c’est-à-dire hybrides et / ou électriques. Et à ces dates, les derniers développements des moteurs conventionnels seront prêts.

Il existe des limites thermodynamiques que les moteurs à combustion interne ne peuvent plus franchir. À l’heure actuelle, les moteurs à essence les plus efficaces au monde, à cycle Atkinson et montés sur hybride, convertissent 40% de l’énergie qu’ils consomment en mouvement. Le reste est perdu dans le bruit, la chaleur et les vibrations (allez, polluez).

Alors que les dernières avancées de la technologie HCCI ont augmenté l’efficacité de moteurs tels que le Mazda SKYACTIV-X, il est évident que le moteur électrique est toujours imbattable. Bien que les thermiques atteignent une efficacité de 45%, les électriques atteindraient toujours le double de la conversion énergie-mouvement en raison de leur haute efficacité.

Peugeot e-208

Étant donné que le moteur à combustion interne sera commercialement mort vers 2035, ce sera d’ici 2025-2026 lorsque les derniers développements sortiront. Votre pari n’est pas erroné, nous avons des exemples de marques qui ne commercialiseront plus de moteurs à combustion interne, comme les smart, et d’autres qui ont annoncé ne pas dépenser plus d’argent pour de futurs développements, comme Volvo.

Vitesco se préparera progressivement à la réduction de la demande de certains composants, tels que les injecteurs pour moteurs à essence et diesel, et à la demande croissante de systèmes hybrides et électriques purs et de leurs unités de contrôle de puissance respectives. Les prévisions de Vitesco ont un horizon de 10 ans.

Actuellement, nous pouvons trouver des systèmes électrifiés Continental / Vitesco dans les principaux modèles avec un système hybride 48 volts ou dans les systèmes électriques PSA (Corsa-e et e-208) ou Renault ZOE (jusqu’en 2019). Le chiffre d’affaires de Vitesco au cours de l’année écoulée s’est élevé à 8 000 millions d’euros. Et les affaires sont en hausse.

Afin de se conformer à la réglementation Euro 7, certains modèles auront besoin de solutions telles que l’e-catalyseur Vitesco

Cette entreprise profite du fait que, contrairement à Toyota / Lexus, la plupart des constructeurs préfèrent acheter des solutions techniques toutes prêtes à introduire dans leurs modèles, plutôt que de faire des recherches par eux-mêmes. Bien que Vitesco bénéficie d’une partie des avantages, à l’échelle mondiale, il est censé être plus efficace: Les consommateurs bénéficient de la technologie à des prix plus raisonnables.

Wolf estime qu’en 2025, le contenu des groupes motopropulseurs de Vitesco sur des modèles électrifiés sera le double de celui d’un modèle hybride de 48 volts. L’hybridation légère est une solution à court terme pour éviter ou réduire les amendes de l’UE, mais il faut se rapprocher davantage des moteurs électriques (plug-in et hybrides électriques) que des moteurs thermiques.

Bien sûr, l’exécutif allemand ne s’est pas mouillé et dit qu’il ne sait pas quand Vitesco facturera plus avec des technologies électrifiées qu’avec des moteurs thermiques. Cette poussée technologique a été fondamentalement touchée par la Chine et l’Union européennePendant ce temps, les États-Unis restent un marché où l’électrification a une pénétration plus lente. Mais tout cela viendra, même les hybrides rechargeables à un prix plus raisonnable. C’est ce que croit M. Wolf.