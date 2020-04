Coparmex demande d’allouer les ressources du Train Maya et de l’aéroport au tourisme

“Le secteur du tourisme connaît l’une de ses pires débâcles en raison des conséquences de l’épidémie de Covid-19 (…) Dans toutes les destinations, les hôtels, restaurants et entreprises ont été contraints de fermer leurs portes”, a indiqué la confédération dans un communiqué. .

Pour éviter des conséquences irréversibles dans le secteur, Coparmex appelle le gouvernement fédéral à secourir d’urgence l’industrie, qui génère environ 9% du produit intérieur brut (PIB) national.

“Il est impératif que le gouvernement mexicain mette en œuvre, dans le cadre du Programme National du Tourisme 2019-2024, un plan d’action émergent et urgent avec un financement spécifique pour réactiver le secteur touristique du pays”, souligne-t-il.

En outre, il demande aux autorités d’injecter davantage de ressources dans le budget de dépenses pour réactiver le secteur économiquement au cours du deuxième semestre 2020 et d’en allouer un pourcentage plus élevé en 2020, car cela garantit que les ventes des hôtels et restaurants ont chuté de 60% et 80 respectivement, et que le PIB du tourisme devrait se situer entre 3% et 5% cette année.

Rien que pendant la période des fêtes de Pâques, qui est l’une des plus productives de l’année, l’industrie touristique subira des pertes d’environ 40% dans ses revenus. En fait, la Confédération des chambres nationales de commerce, de services et de tourisme (Concanaco-Servytur) a signalé que le secteur avait enregistré des pertes de plus de 195 000 millions de pesos, une semaine seulement avant que les autorités sanitaires n’indiquent le début de la phase. 2 de l’éventualité.

