Copeaux F1 – ConF1namientos – Motor.es

Covid-19 nous a enfermés à la maison, équipés de l’arsenal technologique dont la NASA n’a jamais rêvé lorsqu’elle a envoyé des gens sur la Lune, et pourtant nous ne pouvons pas regarder les courses. Mais il peut s’agir d’un virus, d’une circonstance exotique ou même d’une fête de famille, il croise votre chemin et vous empêche de voir ce qui se passe en Formule 1.

Il n’y a aucune perte avec le chalet de Jo Ramírez, il est indubitable. Situé dans une urbanisation de Mijas, Malaga, il a une certaine saveur mexicaine. Mis à part un musée inestimable avec des pièces historiques, son extérieur abrite des détails qui semblent provenir d’une ville frontalière occidentale. Après 479 grands prix, il a décidé que tout allait bien, que le moment était venu d’arrêter son moteur dans cette compétition, et dans le sous-sol de cette villa, il a décidé de garer la Harley que Mika Häkkinen et David Coulthard lui ont donné.

Le problème pour le bon vieux Jo, c’est que l’année où il a décidé de raccrocher, la télévision espagnole n’a proposé la Formule 1 dans aucun de ses formats: pas payé, pas gratuit, pas en ligne, pas du tout. L’auteur du livre Un homme des races, et après quatre décennies coincé dans l’ail le plus enfoui de toute la récolte de la race cela ne pouvait pas arriver sans savoir ce qui pourrait se passer dans ces circuits de Dieu. Après de nombreuses questions, un voyage et des ennuis, il a trouvé la solution.

“Il se tenait dans ce joint tous les dimanches pour voir les voitures colorées tourner”

La Costa del Sol est l’une des destinations préférées de milliers de Britanniques, qui volent directement et à très bas prix pour prendre des pintes de bière à un prix dérisoire, jouer au golf et profiter d’une plage et du beau temps à deux pas de chez eux. . Cela a créé un vaste réseau d’établissements équipés de tout ce qu’ils aiment: cuisine anglaise, bière anglaise, vêtements anglais, bars anglais, et la clé de cette histoire: télévision anglaise. En 2002, la télévision espagnole n’a pas proposé de courses, mais ITV britannique a payé.

De cette façon, les Aztèques ont pèleriné à travers une série de barreaux de la cour internationale jusqu’à ce qu’il en trouve un dans lequel ils ont mis leur carrière. Touché par sa casquette inséparable, il se tenait dans ce petit joint tous les dimanches pour voir les poussettes colorées circuler. Le problème est venu en mai, mois de fleurs … et de communions. Ce Grand Prix d’Autriche a étouffé Ramirez peu de temps après son départ. Des garçons déguisés en marins et en filles de quelque chose de définissable comme «d’une petite amie miniature» ont commencé à applaudir autour de lui, à crier, à chanter et à faire du bruit, jusqu’à ce que le propriétaire de l’établissement décide de changer de chaîne et de mettre quelque chose de plus festif.

ChesteLire les nouvelles

Ramirez, boisson à la main, a protesté contre le gars du bar pour avoir échangé le dépassement de Michael Schumacher contre une vidéo des Cantajuegos. La réponse a été fade et énergique: “Le bar est à moi et je mets ce que je veux”. Le visage de Jo se tord toujours quand elle s’en souvient et elle marmonne “elle m’a quitté sans voir quelques courses”, et que pour un accro à la vitesse de cette taille, c’est très dur. À la fin de la saison de communion, tout est revenu à l’ordre, celui du bar a mis les courses en marche et Ramírez s’est réinstallé dans la meilleure chaise de l’établissement.

Du Mexique au Mexique, car il est arrivé au corps dont cela écrit le prochain chapitre de la puce actuelle, avec l’assaut nocturne sur une discothèque non peuplée pour voir une course. L’année 2000 a été très spéciale, Häkkinen et El Kaiser se donnant du carburant pour ce qui était le premier titre Ferrari depuis des décennies … mais bien sûr, à la mi-août, le mystère était toujours dans l’air. Cancun est une destination touristique de première classe, un endroit incroyable et l’un des meilleurs de toute la Caraïbe, mais à cette époque, sans Checo Pérez sur le grill, le public mexicain a prêté peu d’attention à la Formule 1. Beaucoup de mojito, plage, dauphins, parcs aquatiques, pyramides, plongée, bonne nourriture, gens adorables … mais aucune trace de Formule 1.

«La solution s’appelait 20 dollars en main, un livre à la carte»

Le week-end approchait dangereusement et après avoir posé beaucoup de questions, personne ne savait où diable pouvais-je voir ça en course. La solution est venue sur la piste de danse de l’auberge cinq étoiles brillante et la sécurité à la porte. Après avoir regardé une télévision diffusant des chaînes nord-américaines dans un coin de la discothèque, il a fallu coller le fil au DJ arrangeant qui a confirmé le soupçon: cette télévision avait une connexion satellite. Des touristes yankees demandent encore et encore des clips vidéo MTV et un réalisateur généreux voulait les rendre heureux, alors il a mis ses chaînes locales sur l’ambassade des alcooliques à l’étranger.

“Hé, mec, et tu vois la Formule 1 sur ce téléviseur?” Pas dans les chambres. “J’ai demandé au DJ.”

– Eh bien, oui, sur la chaîne spéciale Mayami, mon garçon. Il a répondu avec un sourire de commis calculé et conforme.

– Et qu’auriez-vous à faire pour venir ce matin à quatre heures du matin, fermé, pour voir une course sur ce téléviseur? Et le DJ sourit à nouveau.

La solution s’appelait vingt dollars pliée et remise en main propre, et dans un processus ultérieur, une porte entrouverte lorsque le dernier des clients est parti; un livre à la carte. La course a commencé à l’heure et le spectateur unique a logé son corps sur une montagne de coussins éparpillés sans grâce sur la piste de danse, recueillis par la procédure de traction des canapés. L’écran était levé et cela semblait être la position la plus confortable, allongée, dans une position cassée uniquement pour s’adapter à la chaîne de mojitos soutirée pendant le test; trucs tout compris. Mika Häkkinen a gagné.

La marche de la renomméeLire les nouvelles

Et du finnois à la Finlande, car à Helsinki, le chapitre suivant s’est produit. Raúl et Javi sont deux grands gars, deux bons amis et en une bonne année ils ont réussi à faire un voyage mythique de ce trio d’essence avec une expérience unique: «Le navire ivre»C’est ce qu’ils appellent les ferries qui voyagent entre les capitales baltes et qui, lorsqu’ils entrent dans les eaux internationales, ne facturent pas de taxes sur l’alcool. Les embarcations, les bateaux de dix étages et l’héliport sur le toit deviennent des bouteilles d’eau flottantes et celles qui sont regroupées à l’intérieur sont des aupa. La nuit avant l’embarquement, nous avons atterri à l’aéroport de Vantaa, et de là, transport vers l’auberge qui a fourni un abri la veille de l’aventure dipsomane. Raúl, un grand ami des guides de Lonely Planet, a choisi l’endroit et il s’est installé, mais pas avant, en chemin, il est tombé sur Raisa, une danseuse de flamenco de Saint-Pétersbourg (¡?).

La nuit (samedi soir) était un film et je ne donnerais pas pour un chapitre mais pour un livre entier, mais la grande chose sur le sujet, sur les courses, c’était le lendemain matin.

L’architecture de cette auberge dénotait que la fonction de recevoir des gens n’était pas celle initialement pensée, et tout indiquait que cela aurait pu être un entrepôt pour quelque chose dans une autre vie. Pas de salles de bains dans les chambres, douches collectives, chariots élévateurs dans lesquels une voiture pourrait entrer … et pas de télévision dans les chambres. Oui, c’est vrai, mais un pour un couloir entier de vingt chambres. Le lève-tôt était magnifique pour voir la carrière de Suzuka, en principe, seul.

“Vous étiez comme un personnage des Simpsons. Ligoté dans une couverture, dans des gayumbos et avec un débardeur »

Endormi, à moitié habillé, et après une douche rapide, des chaussures de sport placées sur des tongs m’ont conduit à une sorte de salle de classe d’environ 15 chaises espacées les unes des autres, du genre qui a une planche sur mon bras droit pour écrire. Ils regardaient tous un tableau noir devant lequel une télévision avait été placée sur un bureau. Complètement seul, J’ai réglé le RTL que j’avais déjà connecté au circuit à quelques minutes du départ de la course, et en ajustant le volume pour ne pas déranger les moindres lève-tôt ce dimanche-là, mes deux compadres sont apparus presque ensemble par la porte.

L’un était comme un personnage des Simpsons. Attaché dans une couverture, en gayumbos et avec un débardeur, il ressemblait à un mauvais camionneur qui se réveillait. Enroulé vers le bas, ventre ventru, cinquante petites taches, yeux rouges, moustache de style morse, et tous les mots qu’il a prononcés dans les deux heures étaient bonjour à l’arrivée et au revoir à la sortie. L’autre était comme le frère jumeau de Vitaly Petrov. Visage russe russe, sans aucun doute. Vêtu d’un survêtement Adidas, d’une casquette Adidas et de baskets Adidas. Aurait pu sortir d’une salle de boxe, s’entraîner quelques minutes avant. Eh bien là, séparés par les chaises des étudiants, nous avons vu le test tous les trois, sans commenter dans aucune de nos trois langues. Schumacher a gagné pour le camionneur moustique contre la défaite de son pilote local. Le Russe n’a rien dit non plus et le troisième est retourné se coucher, pour reprendre des forces, que la nuit dans la discothèque folle et chère avait été difficile.

La valeur de la Formule 1Lire les nouvelles

Bien que le sol de ce bar irlandais s’arrête, et c’est que ce n’est pas de la pierre mais des pierres, au pluriel, qu’il y en a beaucoup. Equipées comme celles qui sont mises dans les jardins pour vous conduire à la piscine mais vernies, elles ont apporté un certain air celtique aux un peu plus de trente mètres carrés de l’entreprise. Le propriétaire de la ferme a décidé d’ouvrir en milieu de matinée au cas où quelqu’un tomberait à la recherche d’un vermouth, mais à l’approche du déjeuner, les gens partiraient et le laisseraient beaucoup. “Asseyez-vous où vous voulez, nous sommes seuls”, a-t-il répondu après avoir demandé s’il pouvait se connecter à la Formule 1 sur son téléviseur lors de sa première visite. En raison du revêtement de sol rustique, l’ajustement du tabouret sans boiter était compliqué, mais après beaucoup de cliquetis, il était possible de trouver une position flatteuse. “Je vais vous donner ça sur la course pendant que vous commandez des bières”dit celui avec le tablier en séchant quelques bocaux, et les Coronitas tombaient les unes après les autres pour que la machine de satisfaction ne s’arrête pas. À la fin de nombreuses courses, le protagoniste de notre histoire a dû attendre que l’effet éthylique passe, avant de rentrer chez lui pour manger un plat froid du surplus du repas familial auquel il n’a pas assisté.

Le drame a commencé à vivre peu avant trois heures un de ces dimanches. David Coulthard a mené la course et a résisté aussi bien qu’il le pouvait aux attaques d’un Schumacher qui s’est déchaîné en quelques minutes, et de manière inattendue qui a commencé à se remplir de gens, d’un coup. Mais ce n’étaient pas des gens normaux: ce n’étaient que des hommes, jeunes et noirs. Les seules cibles dans la pièce étaient moi et le gars du bar. Ce n’était pas mal du tout, et rien n’était plus loin d’apparaître une vision raciste, mais c’était atypique, anormal et posait des questions.

“Ce grand groupe de Nigérians était fou de football et a suivi un joueur de leur pays sur la pelouse britannique”

L’explication est venue sans même ouvrir la bouche, et il est apparu d’un seul coup d’œil au gars du bar: “Est-ce que les matchs de championnat anglais commencent à trois et je dois changer de chaîne”. Ce grand groupe de Nigérians, parce qu’à partir de là, ils étaient tous naturels, ils étaient fous de football et ils ont suivi un joueur de leur pays qui a ravi les leurs et les étrangers sur la pelouse britannique. Face à la position de faire une course automobile pour un buveur de bière solitaire, ou d’assister pendant quelques heures à ces vingt bigardos qui pourraient détruire l’usine de San Miguel d’un seul coup, le changement de canal était obligatoire, et celui avec les voitures a été invité à pirater sa maison.

La solution au coït interrompu était de chercher un plan B, qui provenait précisément du perfide Albion. Grâce au chat IRC, un service de chat en ligne très rudimentaire, un fanatique d’Édimbourg a relayé les courses… en les écrivant. Oubliez YouTube ou les diffusions directes sur Instagram, non, rien de tel. Ce type écrivait la course en direct. À chaque coup, dépassement, drapeau jaune ou freinage, une phrase apparaissait comme par magie sur l’écran de ce MacBook qui avait un disque dur avec un gigaoctet de mémoire, un scandale pour l’époque. Pendant cette période, j’ai vu la moitié des courses et l’autre moitié les a lues. Sur la base de l’insistance avec le type de bar irlandais, la répétition de la tâche et l’intérêt manifesté ont dû adoucir son âme car lors d’une des visites, il a eu pitié de la passion manifestée et a déclaré “j’ai une surprise pour toi”.

La surprise fut qu’une deuxième télévision, d’environ 14 pouces et en noir et blanc, apparut dans l’établissement, dans laquelle une chaîne pouvait être réglée indépendamment de la grande. Elle était petite, sans bruit, elle était floue et il devait être assis dans un coin bloquant la porte des toilettes, une porte qui devait être ouverte à chaque fois qu’un des stoner voulait retourner sa bière à la mer. C’était ça ou le chat écossais, de sorte que la télévision de la marque Elbe en noir et blanc est devenue une gloire bénie. À la fin, l’Espagnol est allé dans un bar irlandais, pour boire de la bière mexicaine, dans laquelle des Nigérians ont applaudi des footballeurs en regardant une chaîne anglaise, et un personnage de cette scène dans la peinture néerlandaise a vu un Allemand courir contre un Finlandais Voiture italienne, le tout sans passeport. Avec des couronnes, mais sans virus. La vie.