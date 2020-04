Coronabond et la mafia: ce que dit exactement l’article de Die Welt est considéré comme “honteux”

Le fait que la position des conservateurs allemands était farouchement hostile aux coronabonds était un fait parfaitement connu. L’attaque du journal Die Welt, qualifiée de “honteuse” par le ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, affecte moins le contenu, mais l’approche pas trop voilée de l’Italie et ses demandes de solidarité avec gourmandise de la mafia. Malheureusement, même dans ce cas, ce n’est pas une nouveauté absolue pour la presse allemande, dont nous nous souvenons, par exemple, une couverture historique du Spiegel qui représentait un pistolet immergé dans une assiette de spaghetti (c’était en 1997, beaucoup d’autres suivis d’analogues). combinaisons).

Mais que dit-on exactement dans l’article de Die Welt?

“Les pays de l’Union européenne devraient certainement s’entraider dans la crise des coronavirus”, commence l’éditorialiste dans le résumé, Christoph B. Schiltz, «Mais sans aucune limite? Et sans aucun contrôle? “, E puis la peine incriminée: “en Italie, la mafia n’attend qu’une nouvelle pluie d’argent de Bruxelles”.

Analyse de Die Welt

“La solidarité est une catégorie européenne importante, mais la souveraineté nationale et la responsabilité des politiciens nationaux envers les électeurs de leur pays sont également fondamentales”, explique Schiltz, “Rome et Paris poussent dur pour les obligations coronabond, c’est-à-dire pour la dette européenne commune. De telles obligations représenteraient une gigantesque perte de milliards pour les contribuables allemands».

Selon Die Welt, c’est une “malchance” que seuls les Pays-Bas croient que des conditions efficaces doivent être associées aux 200 milliards d’aide qui pourraient provenir du Mes: un avertissement clair à la position du chancelier Angela Merkel, jugé trop mou. “Rester inébranlable” est l’appel lancé au dirigeant allemand. Le fait que d’importantes aides financières soient couplées à une suspension des contraintes budgétaires dictées par les traités européens, selon Schiltz, pourrait entraîner des “conséquences économiques incontrôlables”.

«Il va sans dire que l’aide économique en Italie – dans laquelle la mafia attend juste une nouvelle pluie d’argent de Bruxelles – ne sera dépensé que pour la santé et non pour les systèmes sociaux et fiscaux italiens “, a écrit Die Welt,”bien sûr, les Italiens doivent être contrôlés par Bruxelles et prouver qu’ils utilisent l’argent correctement». En bref, “les principes essentiels de l’UE” qui fournissent des structures pour le contrôle et le respect des règles “doivent continuer à s’appliquer également dans la crise des coronavirus”.

La réaction du ministre des Affaires étrangères dure, Luigi di Maio: “Une déclaration honteuse et inacceptable. J’espère que le gouvernement allemand s’en éloignera. L’Italie pleure aujourd’hui les victimes du coronavirus, mais a pleuré et pleuré les victimes de la mafia. Ce n’est pas pour la controverse, mais je n’accepte pas que de telles considérations soient faites en ce moment ».