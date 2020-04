Coronabond ou Mes: quels changements dans la pratique

Après 16 heures de rencontre avec leEurogroupe, ou la réunion des ministres des finances des pays de la zone euro, n’est pas parvenue à un accord sur l’instrument de soutien financier commun à adopter contre la crise des coronavirus. La réunion se répète donc aujourd’hui (8 avril) dans l’espoir qu’un compromis puisse être trouvé entre les pays du Nord, hostiles à l’hypothèse d’un problème de dette européenne, et ceux du Sud.

J’espère Allemagne et Pays-Bas est que pour fournir un soutien financier aux pays qui en ont besoin, le Fonds d’épargne d’État (MES) peut être utilisé à la place d’un nouvel instrument de dette commun tel que les coronabonds. En substance, quelle est la différence entre les deux solutions?

Le premier est légal: le Mécanisme de stabilité européen (Mes) est un fonds déjà existant et prêt à agir, où la constitution de coronabonds nécessiterait, à tout le moins, un nouvel accord entre les États membres sur les modalités et conditions de mise en œuvre.

Comme l’a déclaré le directeur du Mes, le Klaus Regling, la création de coronabonds pourrait prendre jusqu’à 3 ans de préparation. Même si les temps étaient plus serrés que ceux proposés par Regling, il reste clair qu’en cas de besoins immédiats il serait difficile de pouvoir compter sur un instrument qui n’existe, pour l’instant, que dans l’esprit de ses partisans.

Deuxième différence: le Mes est né sur des prémisses différentes, avec des contraintes conçues pour les crises financières dans les différents pays. Elle a souvent été entendue, tout d’abord par le président du Conseil de Conte: le MES ne serait pas adéquat car ses conditions d’utilisation supposent des crises “asymétriques”.

En d’autres termes, le fonds d’épargne de l’État a été créé pour accorder des crédits aux États qui, pour leur culpabilité, ont perdu la confiance des investisseurs et ne sont plus en mesure de se financer à des taux viables.



Alors, que fait Mes? Il prête de l’argent à l’État en difficulté à condition toutefois que son gouvernement prenne une série de décisions lui permettant de regagner la confiance des investisseurs.

Il s’agit généralement de réduire les dépenses et d’augmenter les impôts afin de rééquilibrer un éventuel déséquilibre budgétaire. La logique de ces interventions de politique économique (et leur efficacité) a souvent été remise en cause, mais nous éviterions de développer cet aspect.

Il suffit de garder à l’esprit que le prêt décaissé par le Mes impose à l’Etat d’accueil son remboursement et la demande d’un plan commun de mesures correctives. L’examen de la soutenabilité de la dette est en effet une condition préalable nécessaire pour que les fonds partent du Mes.

Il est plus difficile de résumer en détail en quoi consisteraient les coronabonds ainsi invoqués par l’Italie et la France. La différence fondamentale par rapport à l’intervention du Mes est que ces émissions obligataires ne présupposeraient aucune évaluation de la soutenabilité de la dette de chaque pays et (du moins en théorie) n’introduiraient pas de nouvelles contraintes de politique économique au-delà de celles déjà prévues par les traités.

Pour garantir la solvabilité du coronabond, ce ne serait donc pas un seul pays, mais tous les membres de la zone euro conjointement. Ainsi, les pays dont l’endettement est plus élevé pourraient bénéficier de la «crédibilité» des États aux finances plus solides, pouvant financer des dépenses d’urgence à des taux d’intérêt inférieurs à ceux auxquels ils auraient été soumis en émettant une dette nationale.

D’un autre côté, pour les pays les plus solides, l’introduction de cet outil serait en fait une concession aux pays fortement endettés: d’un point de vue strictement économique, la Hollande et l’Allemagne n’ont pas besoin d’un instrument de dette commun pour réduire leurs coûts de financement: en effet, les taux d’intérêt sur les emprunts d’Etat allemands sont parmi les plus bas du monde.

Du point de vue allemand, le Mes permettrait donc de «Empower“Principalement, le destinataire, car ce dernier resterait le seul responsable du retour de l’argent reçu, sans garanties communes pour partager (ou” télécharger “) les éventuels défauts.