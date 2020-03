CoronaCoin, la crypto-monnaie qui spécule sur le coronavirus, est née

Alors que l’urgence du coronavirus se développe dans le monde, les cas de spéculation continuent de s’enregistrer. La semaine dernière, tous les médias ont cédé la place à la flambée des prix des gels et masques désinfectants. Aujourd’hui, le cas de CoronaCoin, une crypto-monnaie lancée il y a quelques heures sur une plateforme enregistrée dans les îles britanniques de l’océan Indien avec le symbole est “$ nCoV”, qui permet aux commerçants de parier sur l’épidémie de coronavirus, en fonction du nombre de personnes malades ou décédées.

Comment ça marche

Le nombre de CoronaCoin en circulation correspond à la population mondiale, soit légèrement supérieur à 7,6 milliards. La pièce n’est pas extractible comme les bitcoins classiques et connexes et, par conséquent, il ne sera jamais possible de créer de nouvelles CoronaCoins.

Son offre baissera tous les deux jours en fonction du taux de nouveaux cas, selon son site Web – ce qui suggère que son prix pourrait augmenter à mesure que plus de personnes tuent le virus.

“Une monnaie déflationniste”, a expliqué l’un des fondateurs de l’entreprise Alan Johnson, “À mesure que le nombre de personnes infectées / mortes dues au virus augmente, le nombre de jetons est mis à jour toutes les 48 heures et, pour chaque infection ou décès, un jeton est supprimé”.

Pluie de critiques des médias sociaux

Comme prévu, la nouvelle a suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux, qui ont qualifié la nouvelle d’impitoyable et d’amorale.

Des critiques qui laissent les développeurs qui tirent droit et défendre la bonté du projet complètement indifférents en expliquant que le “CoronaCoin est un ajout radical et précieux à la riche tapisserie de crypto-monnaies qui est sur le marché aujourd’hui. Il s’agit de la première et de la seule crypto-monnaie prise en charge par l’essai de mort, sur la base des statistiques obtenues auprès de l’Organisation mondiale de la santé. “

En effet, pour renforcer l’initiative, il a été annoncé que 20% des fonds provenant de la vente de la monnaie virtuelle seront reversés à la Croix-Rouge.