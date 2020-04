Coronavirus, 400 milliards pour les entreprises du gouvernement (VIDEO)

6 avril 2020, par la rédaction de Wall Street Italia

À la fin du Conseil des ministres, le premier ministre Giuseppe Conte il a parlé lors d’une conférence de presse accompagné de ministres Roberto Gualtieri (Économie et finances), Stefano Patuanelli (Développement économique) e Lucia Azzolina (Education).

Le Premier ministre a illustré le nouveau plan de soutien aux entreprises touchées par la crise liée à l’épidémie de coronavirus.

“J’annonce que nous donnons des liquidités immédiates pour 400 milliards d’euros à nos métiers: 200 milliards pour le marché intérieur, 200 milliards pour les exportations. C’est une puissance de feu, je ne me souviens pas d’une telle intervention dans l’histoire de notre République.

L’État offrira une garantie pour que tout se passe rapidement, rapidement, en toute sécurité. Nous avons délibéré suspension de divers paiements d’impôts et contributions et retenues également pour les mois d’avril et mai. Nous avons doté le pays d’un outil efficace pour protéger toutes les entreprises qui effectuent une tâche stratégique pour notre pays.

Avec le puissance dorée nous pourrons contrôler les opérations des entreprises et les montées hostiles non seulement dans les secteurs traditionnels, mais aussi dans les secteurs de l’assurance, du crédit, des finances, de l’eau, de la santé, de la cybersécurité “, a précisé le Premier ministre.

En avril, un décret pour les familles

“Quand tout sera fini, il y aura un nouveau printemps, bientôt nous récolterons les fruits de ces sacrifices”, a déclaré Conte, qui s’est également concentré sur le décret d’avril, qui sera annoncé dans les prochains jours, après quoi il sera discuté.

«Nous travaillons sur une intervention beaucoup plus importante à réaliser déjà ce mois-ci, avec une approche systémique pour toutes les catégories de souffrances. Il ne s’agit pas seulement d’une urgence sanitaire, mais d’une urgence économique et sociale à la fois. Avril dl contiendra des outils de protection sociale, un soutien aux familles et aux travailleurs, en particulier les plus en difficulté ».

