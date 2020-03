Coronavirus, 50 milliards de dollars d’aide du FMI

Les deux plus importantes institutions financières internationales au monde ont pris le terrain pour soutenir les économies confrontées à l’urgence du coronavirus. la Fonds monétaire international et Banque mondiale ils ont annoncé conjointement une dotation de 62 milliards de dollars en aide financière, qui peut être immédiatement demandée par les États – dans la plupart des cas, le prêt implique des paiements d’intérêts.

En détail, le FMI mis à disposition, même pour les États qui n’avaient pas encore ouvert un programme d’aide, 10 milliards de dollars pour les pays à faible revenu et 40 milliards de dollars pour tout le monde. la Banque mondiale a annoncé une dotation de 12 milliards au total, dont 6 proviennent de la Banque internationale de développement et de l’Association pour le développement – et qui garantiront donc une “protection spéciale pour les pays pauvres”.

Le FMI s’attend, mais n’impose pas de contraintes à cet égard, que les bénéficiaires des fonds spéciaux orientent ces ressources vers le renforcement des systèmes de santé et vers des plans de relance budgétaire ciblés (dépenses publiques).

“La crise mondiale nécessite une réponse mondiale”

“Ce que nous faisons en ce moment, c’est de revoir les besoins financiers du pays, pays par pays, et de nous assurer que ces États sont conscients des ressources du FMI et que nous pouvons y répondre immédiatement”, a déclaré le directeur du FMI. Kristalina Georgieva dans une interview avec Cnbc, “nous sommes dans une phase initiale d’implication, mais je peux vous assurer que nous agirons très rapidement dès l’arrivée des demandes”.

Le directeur de la Banque mondiale, David Malpass, a souligné la nécessité d’un financement à court terme pendant la crise “Il est important que la relance budgétaire et monétaire ne déplace pas les ressources du fonds de roulement”.

“Nous savons que la maladie se propage rapidement, avec plus d’un tiers de nos membres directement touchés”, a déclaré Georgieva dans un communiqué, “ce n’est plus une crise régionale, mais un problème mondial qui nécessite une réponse mondiale”.