Coronavirus: a signé le décret. Toutes les mesures prises.

Nous rapportons intégralement le texte du décret-loi approuvé aujourd’hui par le Conseil des ministres concernant les mesures de confinement et l’urgence épidémiologique du coronavirus.

Le Premier ministre, Giuseppe Conte, a adopté aujourd’hui son propre décret, actuellement en cours de publication, qui reconnaît et étend certaines des mesures déjà adoptées pour le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique de COVID-19 et présente de nouvelles, visant à réglementer le cadre des interventions de manière unifiée et assurer l’uniformité sur tout le territoire national dans la mise en œuvre des programmes de prophylaxie.

Le décret du président du Conseil des ministres (dpcm) a été adopté, en application du décret-loi du 23 février 2020, n. 6, sur proposition du ministre de la Santé, Roberto Speranza, après consultation des ministres compétents et des présidents des régions, et prend en compte les indications formulées par le comité technico-scientifique spécifiquement constitué.

Le texte distingue les mesures en fonction des zones géographiques d’intervention.

1. Mesures applicables dans les municipalités de la “zone rouge” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo ’)

Ce qui suit est établi pour ces municipalités:

l’interdiction d’accès ou de retrait de la zone municipale;

suspension d’événements, d’événements et de toutes formes de réunions dans des lieux publics ou privés, y compris ceux à caractère culturel, récréatif, sportif et religieux;

la fermeture des services éducatifs pour les enfants et les écoles de tous niveaux et degrés, ainsi que des établissements d’enseignement supérieur, y compris les universités et les établissements de haute formation artistique, musicale et chorétique, empêche la possibilité de mener des activités d’apprentissage à distance;

la suspension des voyages d’études en Italie ou à l’étranger jusqu’au 15 mars;

la suspension de l’ouverture au public des musées et autres instituts et lieux culturels;

la suspension de la fonction publique, sans préjudice de la prestation de services essentiels et d’utilité publique, de la manière et dans les limites indiquées par le préfet;

suspension des procédures de faillite publiques et privées, lancées et en cours dans les mêmes communes;

la fermeture de toutes les activités commerciales, à l’exclusion de celles d’utilité publique, des services publics essentiels et des établissements commerciaux pour l’achat de produits de première nécessité, de la manière et dans les limites indiquées par le préfet;

l’obligation d’accéder aux services publics essentiels et aux entreprises pour l’achat de produits de première nécessité en portant des équipements de protection individuelle ou en adoptant des mesures de précaution particulières identifiées par la société de santé compétente;

la suspension des services de transport de marchandises et de passagers, même s’ils ne sont pas programmés, à l’exclusion du transport de biens essentiels et périssables et sans préjudice des éventuelles exceptions prévues par les préfets;

la suspension des activités de travail des entreprises, à l’exception de celles qui fournissent des services essentiels et d’utilité publique, y compris les activités vétérinaires, ainsi que celles qui peuvent être effectuées à domicile ou à distance;

suspension de l’exécution des travaux pour les travailleurs résidents ou domiciliés, même de facto, dans la commune ou la zone concernée, même lorsqu’ils ont lieu en dehors de la zone.

Dans les mêmes communes, le préfet, en accord avec les autorités compétentes, peut identifier des mesures spécifiques visant à garantir les activités nécessaires à l’élevage d’animaux et la production de denrées alimentaires et les activités qui ne peuvent être différées car liées au cycle biologique des plantes et les animaux.

Enfin, dans les bureaux compris dans les arrondissements de la cour d’appel auxquels appartiennent les communes de la “zone rouge”, jusqu’au 15 mars 2020, il est prévu, pour les chefs des services judiciaires, après avoir entendu les responsables administratifs, d’établir la réduction de la heures d’ouverture au public, en relation avec des activités non strictement liées à des actes et activités urgents.

2. Mesures applicables dans les régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie et de Vénétie ainsi que dans les provinces de Pesaro et Urbino et Savona

Pour ces régions et provinces, les dispositions suivantes sont établies:

la suspension des manifestations et compétitions sportives de tout ordre et de toute discipline, jusqu’au 8 mars 2020, dans des lieux publics ou privés, sauf si elles se déroulent “à huis clos”. Les sessions de formation, toujours “à huis clos”, sont autorisées;

l’interdiction des voyages organisés pour les supporters résidant dans les mêmes régions et provinces de Pesaro et Urbino et Savone, pour assister à des événements et compétitions sportives se déroulant dans les régions et provinces restantes;

jusqu’au 8 mars 2020, la suspension de tous les événements organisés de nature non ordinaire, ainsi que les événements dans des lieux publics ou privés, y compris ceux à caractère culturel, récréatif, sportif et religieux, même s’ils ont lieu dans des lieux fermés mais ouverts au public, tels que, par exemple, les grands événements, cinémas, théâtres, discothèques, cérémonies religieuses;

les activités sont autorisées dans les domaines skiables à condition que l’opérateur restreigne l’accès aux systèmes de transport fermés en assurant la présence d’un maximum de personnes égal au tiers de la capacité (funiculaires, téléphériques, gondoles, etc.);

l’ouverture des lieux de culte est subordonnée à l’adoption de mesures organisationnelles permettant d’éviter les rassemblements de personnes, en tenant compte de la taille et des caractéristiques des lieux, et de garantir aux visiteurs la possibilité de respecter la distance entre eux d’au moins un mètre ;

la suspension, jusqu’au 8 mars 2020, des services éducatifs pour les enfants et des activités éducatives dans les écoles de tous niveaux, ainsi que la fréquentation des activités scolaires et d’enseignement supérieur, y compris les universités et les établissements de haute formation artistique et musicale et coreutique, des cours professionnels, des masters, des cours pour les professions de la santé et des universités pour les personnes âgées, à l’exception des médecins en formation spécialisée et des stagiaires des professions de la santé, à l’exception de la possibilité de développement à distance;

suspension des procédures d’insolvabilité publiques et privées, à l’exception des cas où les candidats sont évalués exclusivement sur une base curriculaire et / ou électronique, ainsi qu’à l’exclusion des concours pour le personnel de santé, y compris les examens d’État et professionnels qualification pour exercer la profession de chirurgien et celles de personnel de protection civile;

la performance de la restauration, des bars et des pubs, à condition que le service soit effectué uniquement pour des sièges et que, compte tenu de la taille et des caractéristiques des locaux, les clients soient autorisés à respecter la distance entre eux au moins un mètre;

l’ouverture d’activités commerciales autres que la restauration, les bars et les pubs, sous réserve de l’adoption de mesures organisationnelles de manière à permettre l’accès aux lieux susmentionnés de manière contingentée ou en tout cas propre à éviter les rassemblements de personnes, en tenant compte de la taille et des caractéristiques des locaux ouverts au public, de manière à garantir aux visiteurs la possibilité de respecter la distance d’au moins un mètre entre les visiteurs;

l’ouverture au public des musées et autres instituts et lieux de culture, pour autant qu’ils garantissent des modalités d’utilisation contingente ou en tout cas de manière à éviter les rassemblements de personnes, compte tenu de la taille et des caractéristiques des locaux ouverts au public, et tels que les visiteurs peuvent respecter la distance entre eux d’au moins un mètre;

la limitation de l’accès des visiteurs aux zones d’hospitalisation par les directions sanitaires des hôpitaux;

la stricte limitation de l’accès des visiteurs aux invités dans les maisons de soins pour les personnes non autonomes;

la suspension du congé ordinaire du personnel sanitaire et technique, ainsi que du personnel dont les activités sont nécessaires pour gérer les activités requises par les cellules de crise mises en place au niveau régional;

l’obligation de privilégier, au cours de réunions ou de réunions, les modes de connexion à distance avec une référence particulière aux structures sanitaires et socio-sanitaires, aux services d’utilité publique et aux coordinations activées dans le cadre de l’urgence COVID-19.

3. Mesures applicables dans les provinces de Bergame, Lodi, Plaisance et Crémone

Pour ces provinces, la fermeture les samedis et dimanches des structures de vente moyennes et grandes présentes dans les centres commerciaux et les marchés, à l’exception des pharmacies, des parapharmacies et des magasins d’alimentation, est établie.

4. Mesures applicables dans la région de Lombardie et dans la province de Plaisance

Dans ces territoires s’applique également la mesure de suspension des activités des gymnases, centres sportifs, piscines, centres de natation, centres de bien-être, spas (à l’exception de la prestation de services relevant des “niveaux d’assistance essentiels”), des centres culturels, centres sociaux, centres de loisirs.

5. Mesures applicables sur l’ensemble du territoire national

Sur l’ensemble du territoire national, il est établi:

la possibilité que la méthode du “travail agile” soit appliquée, pendant la durée de l’état d’urgence, par les employeurs à toute relation de travail subordonnée, même en l’absence des accords individuels envisagés;

la suspension jusqu’au 15 mars des voyages éducatifs, des échanges ou des jumelages, des visites guidées et des voyages éducatifs, quelle que soit leur dénomination, programmés par les établissements scolaires de tous les ordres et de tous les grades, avec la possibilité de se retirer des contrats déjà stipulés ;

l’obligation, jusqu’au 15 mars, de la présentation du certificat médical de réadmission dans les écoles de tous niveaux et degrés pour les absences pour maladie infectieuse;

la possibilité, pour les directeurs d’établissement des écoles dans lesquelles l’activité d’enseignement a été suspendue en raison de l’urgence sanitaire, d’activer, après concertation avec la faculté et pour la durée de la suspension, les méthodes d’enseignement à distance ont également tenu compte des besoins spécifiques étudiants handicapés;

lorsque cela est possible et en particulier en ce qui concerne les besoins spécifiques des étudiants handicapés, l’enseignement à distance ou les activités curriculaires dans les universités et les établissements de haute formation artistique, musicale et choreutique auxquels les étudiants ne sont pas autorisés à participer, par les besoins liés à l’urgence sanitaire;

la prolongation des délais de passage de l’examen de conduite en faveur des candidats qui n’ont pas pu le passer en raison de l’urgence sanitaire;

le soutien approprié des divisions territoriales du Service national de santé au Ministère de la justice, également par le biais de garanties adéquates, afin de garantir de nouvelles admissions dans les établissements pénitentiaires et les établissements pénitentiaires pour mineurs.

En outre, le texte prescrit, pour l’ensemble du territoire national, des mesures complémentaires d’information et de prévention:

le personnel de santé suit les mesures préventives de propagation des infections respiratoires et applique les indications de désinfection et de désinfection des environnements prévues par le ministère de la santé;

dans les services éducatifs pour enfants, dans les écoles de tous niveaux, dans les universités, dans les bureaux des administrations publiques restantes, des informations sur les mesures de prévention communiquées par Ministère de la santé;

dans les administrations publiques et notamment dans les zones d’accès aux structures des services de santé, ainsi que dans toutes les salles ouvertes au public, des solutions désinfectantes pour le lavage des mains sont mises à la disposition des salariés, des utilisateurs et des visiteurs;

les maires et les associations professionnelles favorisent la diffusion d’informations sur les mesures de prévention en matière de santé et d’hygiène dans les établissements commerciaux;

les entreprises de transport public, y compris celles à longue distance, utilisent des moyens extraordinaires pour désinfecter les véhicules;

dans l’exécution des procédures d’insolvabilité publiques et privées, lorsque leur achèvement est autorisé, des méthodes doivent encore être mises en place pour éviter les rassemblements de personnes;

toute personne qui est entrée en Italie, à partir du quatorzième jour avant la date de publication du présent décret, après avoir séjourné dans des zones à risque d’épidémiologie, identifiées par l’Organisation mondiale de la santé, ou qui est passée ou s’est arrêtée dans les municipalités de la “zone” rouge “, doit communiquer ce fait à leur médecin généraliste, au pédiatre de libre choix ou aux services de santé publique compétents, qui procèdent en conséquence, selon le protocole prévu en détail par l’actuelle dpcm elle-même.

Avec l’entrée en vigueur de ce décret du président du Conseil des ministres, enfin, la validité de tous les précédents, adoptés en application du décret-loi du 3 février 2020, n. 6.

Globalement, outre le dpcm d’aujourd’hui, les mesures actuellement en vigueur, approuvées par le gouvernement suite à l’urgence sanitaire internationale, sont les suivantes:

décret-loi, en cours de publication, approuvé par le Conseil des ministres le 28 février 2020, avec les premières mesures économiques urgentes pour soutenir les familles, les travailleurs et les entreprises;

décret-loi du 23 février 2020, n. 6, publié au Journal officiel, qui introduit des mesures urgentes sur le confinement et la gestion des urgences épidémiologiques au niveau national, mises en œuvre avec le dpcm d’aujourd’hui;

résolution du Conseil des ministres du 31 janvier 2020 déclarant l’état d’urgence en raison du risque sanitaire lié à l’apparition de maladies dues à des agents viraux transmissibles;

Arrêté du ministre de la santé du 30 janvier 2020 concernant le blocage des vols directs à destination et en provenance de Chine.

Enfin, le gouvernement prépare de nouvelles mesures, qui seront bientôt approuvées, pour le soutien économique aux citoyens, aux familles et aux entreprises, liées à l’urgence sanitaire pour la propagation du COVID-19, et plus globalement pour la croissance économique du pays.