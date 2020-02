Coronavirus: aide aux PME et arrêt des hypothèques, les mesures envisagées par le gouvernement

Après les décisions de santé viennent dele gouvernement même le aide économique pour faire face à l’urgence du coronavirus. L’exécutif est équipé pour traiter l’urgence sanitaire comme des catastrophes naturelles et mettre en œuvre, avec un nouveau décret-loi, et “très rapidement”, les mêmes mesures de soutien économique qui s’appliquent en cas de tremblements de terre et d’inondations.

Les mesures envisagées par l’exécutif

Selon les indications circulant ces dernières heures, l’exécutif travaille sur un décret-loi éclair pour venir en aide aux zones les plus touchées. Parmi ceux-ci, il y aurait la suspension des impôts et des paiements de dossier. Mais aussi les factures d’électricité. Accès facilité à Fonds de garantie pour les PME. C’est un accord avec l’ABI pour mettre les versements hypothécaires en attente. Ce sont les mêmes mesures qui sont mises en œuvre en cas de catastrophe naturelle.

la suspension des paiements il devrait couvrir à la fois les impôts et les taxes locales, ainsi que le paiement des cotisations de sécurité sociale. Le MEF vise à inclure dans le décret également des facilités d’accès des entreprises impliquées dans l’urgence du coronavirus au Fonds de garantie pour les PME.

Et la faisabilité d’autres interventions est également en cours d’évaluation, comet des contributions pour la reprise des activités une fois les dommages constatés. De plus, comme le dit également l’ABI, des contacts sont en cours durant ces heures avec l’association des banques pour signer un accord qui permettra également la suspension des paiements sur les versements des prêts bancaires.

… entre-temps, 20 millions ont été alloués

En attendant, le Le gouvernement a décidé d’allouer 20 millions pour faire face à l’urgence sanitaire.

«Afin de faire face aux coûts découlant de l’état d’urgence, le budget a augmenté de 20 millions d’euros pour l’année 2020 du Fonds National d’Urgence“, Lit l’article 4 du décret approuvé par le CDM. Les 20 millions ont été récupérés sur le fonds préparé pour les prix de loterie des affrontements.