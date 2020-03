Coronavirus: aide économique dans le monde, chiffres et interventions

On ne sait pas encore si le crise mondiale causée par la pandémie de coronavirus ce sera vraiment pire qu’en 2008; ce qui est sûr, cependant, c’est que les gouvernements des principales économies mondiales adoptent des mesures de relance aux dimensions puissantes, similaires ou plus fortes que celles mises en place lors de la crise financière de la dernière décennie.

Voici un aperçu des interventions les plus importantes approuvées à ce jour dans certains des principaux pays du monde.

États-Unis

Le 25 mars, le Sénat américain, après plusieurs tentatives infructueuses, est parvenu au consensus nécessaire pour l’approbation d’un Plan de 2 billions de dollars, déjà défini comme le plus grand projet de relance budgétaire de l’histoire américaine moderne.

Cette allocation d’argent permettra au gouvernement fédéral d’envoyer 1 200 $ à chaque citoyen américain jusqu’à 75 000 $ de revenu, plus 500 $ pour chaque enfant à charge.

Le plan prévoit également des prêts 377 milliards de dollars pour le soutien des petites entreprises e 500 milliards de dollars qui financera un soutien financier aux entreprises touchées par la crise telles que les compagnies aériennes. À cet égard, le gouvernement sera en mesure d’entrer directement dans le capital de ces sociétés. Enfin, un crédit a été alloué aux hôpitaux 100 milliards de dollars.

Japon

Le 23 mars dernier, diverses sources proches du gouvernement japonais ont révélé que le paquet de mesures anti-coronavirus qui sera adopté par l’exécutif japonais aura une valeur égale d’environ 137 milliards de dollars. Un chiffre très proche de ce que le Japon a décidé de dépenser pour soutenir l’économie lors de la crise de 2008. Le feu vert du Parlement est attendu le 27 mars.

France

Quant à la France, la valeur de l’aide fiscale révélée la semaine dernière par le ministère des Finances 45 milliards d’euros. Il s’agit d’un premier chiffre qui pourrait être définitivement mis à jour à la hausse tandis que les effets sur l’économie du virus deviendraient plus clairs.

Le ministre français de l’économie, Bruno Le Maire, définit cela contre le coronavirus comme une “guerre économique et financière”.

Allemagne

L’Allemagne est jusqu’à présent le pays européen qui a annoncé les mesures de relance économique les plus importantes. Le budget supplémentaire pour l’urgence du coronavirus, qui sera financé en déficit, atteint le quota 156 milliards d’euros. “Il s’agit d’un plan très vaste qui comprend de nombreuses mesures”, a annoncé le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz le 23 mars dernier. Outre l’augmentation des dépenses publiques, le gouvernement allemand a annoncé la création d’un fonds de 400 milliards d’euros qui offrira des garanties publiques sur la dette des entreprises en risque d’insolvabilité.

Enfin, la banque publique KfW (une sorte de Cdp allemande) aura l’opportunité d’acquérir des actions directes d’entreprises jusqu’à une valeur de 100 milliards d’euros: l’objectif de la mesure est d’empêcher d’éventuelles acquisitions à l’étranger. En outre, la même KfW pourra fournir jusqu’à 100 milliards de crédits pour aider les entreprises dans cette phase difficile.

La valeur potentielle de l’aide allemande atteint donc une part 750 milliards d’euros.

Royaume-Uni

L’Angleterre se prépare également à déclencher un interventionnisme public dans l’économie supérieur à celui observé pendant la crise financière. Le 24 mars, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé une extension du budget public de 57 milliards de livres sterling (66 milliards de dollars) pour aider l’économie touchée par le coronavirus.

La valeur des stimuli serait ainsi égale à 2,5% du PIB: pendant la crise financière, les mesures mises en place se sont arrêtées à un chiffre égal à 2% du PIB, a précisé Bloomberg.

Ce budget est accompagné d’une dotation de 330 milliards de livres (395 milliards de dollars) en garanties gouvernementales sur les prêts aux entreprises.

A toutes ces interventions de politique fiscale ajouter les mesures de politique monétaire adopté par les principales banques centrales qui, au cours des dernières semaines, réduire les taux d’intérêt et relance des plans d’assouplissement quantitatif dans les différents pays.