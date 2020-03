Coronavirus, Aifa: Avigan sera testé

L’Agence italienne des médicaments (AIFA) commencera à tester leAvigan, un médicament contre la grippe japonais qui, selon les autorités sanitaires chinoises, aurait prouvé son efficacité dans le traitement des personnes touchées par le coronavirus.

Cela a été annoncé par le ministre de la Santé, Roberto Speranza: “Le directeur de l’AIFA, Nicola Magrini, m’a informé qu’après une première analyse des données disponibles concernant Avigan, il développe un programme d’essais et de recherche pour évaluer l’impact du médicament dans les premiers stades de la maladie”.

Ces derniers jours, il avait surtout été président de la région de Vénétie, Luca Zaia, pour encourager l’expérimentation d’Avigan également en Italie, soutenue par la suite dans le même appel par le gouverneur de Lombardie Attilio Fontana.

en Japon ce médicament, développé par une filiale de Fujifilm, est commercialisé depuis 2014. Un responsable du ministère chinois des Sciences et de la Technologie, Zhang Ximin, a déclaré que le médicament avait été utilisé sur 340 patients, se révélant sûr et “clairement efficace”.

Les conditions respiratoires dans la période suivant la maladie se seraient améliorées dans 91% des cas chez les patients traités par favipiravir (nom technique d’Avigan), contre 62% de ceux qui n’ont pas été administrés. Du Japon, cependant, un certain scepticisme a été soulevé quant au fait que le traitement pourrait s’avérer efficace dans les cas où la maladie a déjà progressé.

L’appel à la prudence du Conseil supérieur de la santé

«Une chose est les options à tester et à valider, et les essais sont les bienvenus, c’est une autre chose de définir certaines options thérapeutiques comme la solution à un problème aussi important que Covid-19. Avant de dire que nous avons trouvé des solutions définitives, des preuves irréfutables sont nécessaires “, a-t-il déclaré le 22 mars. Franco Locatelli, président du Conseil Supérieur de la Santé, «dans le cas de ce médicament spécifique à ce jour, nous n’avons aucune preuve précise et irréfutable. C’est pourquoi je recommande la prudence et la prudence afin de ne pas générer d’espoirs qui pourraient être déçus et frustrés “.

Freinage Fujifilm

“Pour le moment, il n’y a aucune preuve scientifique clinique publique pour démontrer l’efficacité et l’innocuité du médicament contre Covid-19”, a déclaré à Ansa le directeur général de l’entreprise, Fujifilm Italia. Mario Lavizzari, ajoutant que “Fujifilm n’est pas en mesure de divulguer des plans pour utiliser Avigan dans d’autres pays.”