Coronavirus, Alfieri (JP Morgan AM): “Investissements, comment se comporter dès maintenant”

4 mars 2020, par Alessandro Chiatto

la coronavirus elle influe également sur le monde des investissements, avec la crainte qu’elle risque de faire perdre aux épargnants des opportunités. Comment doit-on se comporter à ce stade? Y a-t-il une attitude recommandée? Nous en avons parlé lors de notre streaming en direct “Coronavirus, défendre vos économies de panique”, ensemble, entre autres, avec Lorenzo Alfieri (photo), chef de pays Italia par JP Morgan AM, qui a commenté ainsi: “Il n’y a pas d’attitude valable pour l’instant, mais il y a des comportements qui s’appliquent toujours. La première consiste à maintenir une bonne planification financière et, par conséquent, à identifier vos besoins et objectifs futurs, ainsi que votre attitude envers les marchés financiers. Tout cela dessine les choix d’investissement à chaque instant de sa vie. Une fois cela fait, il est clair qu’il y a des moments différents: celui-ci en particulier est très intéressant, avec une grande volatilité et avec certains éléments au caractère extraordinaire. Ce sont des moments où vous pouvez et devez investir progressivement, de façon opportuniste et logique, en suivant votre planification financière. Cette correction est une preuve supplémentaire: ces marchés financiers doivent être abordés avec prudence mais par une planification progressive. N’oublions pas qu’il est communément calculé que 70% des investisseurs ne sont pas des personnes physiques mais des algorithmes, qui raisonnent évidemment avec des logiques complètement différentes de l’être humain. Aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire d’utiliser des outils comme le PAC, mais pas seulement lui, qui sont d’excellents moyens pour entrer progressivement sur le marché. “

