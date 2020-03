Coronavirus amène la Bourse de New York à négocier en ligne

L’une des principales conséquences du Coronavirus, au-delà de la grave crise sanitaire qu’il génère déjà dans divers pays du monde, est l’évolution de l’économie. Plus précisément, dans la façon de travailler des entreprises et des institutions gouvernementales. C’est pourquoi la Bourse de New York a décidé de fonctionner virtuellement, comme annoncé dans notre Tweet d’aujourd’hui.

Perturbation de la Bourse de New York

L’économie a été l’une des plus touchées par l’expansion rapide du coronavirus dans le monde. Parce que, comme seule mesure de défense contre la maladie, l’éloignement social et la quarantaine, les activités productives et commerciales ont été interrompues.

Cela a conduit de nombreuses entreprises à travers le monde, ont décidé de passer d’un face à face à un mode de travail virtuel. Encourager ses employés à maintenir le même rythme de travail depuis leur domicile.

Tout cela pour éviter la possibilité de contagion due à la coexistence au sein des bureaux pendant de longues journées.

Cependant, certains pays sont plus avancés que d’autres. Ainsi que des entreprises qui, sans attendre les instructions de leur gouvernement, avaient déjà commencé à déplacer leurs opérations, prévoyant la gravité de l’épidémie de Coronavirus.

Les États-Unis sont l’un des pays touchés par le coronavirus qui a pris le moins de mesures pour le combattre. Ce n’est qu’aujourd’hui que la Bourse de New York, la plus grande de ce pays et du monde, a annoncé via Twitter la cessation de ses activités et le passage à un mode virtuel alors que la crise passe:

“Nous passerons temporairement au trading entièrement électronique à partir de l’ouverture des marchés lundi.”

Bien que ces mesures aient été tardives aux yeux de nombreux observateurs, elles indiquent un revirement dans l’une des principales institutions des États-Unis, comme la Bourse de New York.

Cela montre que le reste des entreprises et institutions américaines pourraient bientôt suivre cette voie. Changer définitivement le fonctionnement de l’économie américaine pendant la durée de la crise des coronavirus.

